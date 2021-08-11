"Palco Litoral" abre inscrições para a 2ª temporada; saiba como participar

Thiarlys e Melina cantaram a música "O Nosso Santo Bateu", de Matheus e Kauan, na final do "Palco Litoral" 2020 Crédito: Foto Adessandro Reis

Nunca é demais lembrar que a competição serve para revelar novos talentos amadores da música capixaba, fortalecendo a nossa cena cultural. Portanto, podem participar do reality cantores ou duplas, maiores de 18 anos, e moradores do Espírito Santo. Bandas e grupos, por enquanto, não são aceitos na disputa.

No ato da inscrição, cada candidato deve preencher um formulário, mandar uma foto e um vídeo-apresentação, soltando o gogó (claro!), de até três minutos. As músicas podem ser cover ou mesmo de própria autoria. As regras da gincana estão disponíveis no site oficial

Gerente de Rádios da Rede Gazeta, Carlos Gonzaga exalta o sucesso da primeira temporada, traçando perspectivas para o novo concurso que se inicia.

"O 'Palco' de 2020 teve uma repercussão muito positiva, bem acima do que a gente esperava, por tratar-se de uma estreia. Tivemos 557 inscritos e mais de 175 mil votos pela internet. Esse ano, ampliamos o período de inscrição para um mês, apostando em uma divulgação ainda maior. A segunda temporada tem tudo para bater recordes", empolga-se.

CAMINHO PARA A GLÓRIA

As regras do "Palco Litoral" são claras. Após passar por uma curadoria, nove candidatos serão selecionados e apresentados ao público em uma live no Instagram da rádio Litoral FM. Além disso, o conteúdo terá desdobramento para o IGTV, com cada participante contando sua história na música e pedindo o apoio do público. A divulgação dos classificados deve acontecer no dia 23 de setembro.

Em 2021, o reality musical aposta cada vez mais na multiplataforma. Os nove semifinalistas serão divididos em três programas, com três participantes cada, a serem exibidos na TV Gazeta nos dias 2, 9 e 16 de outubro. Prepare o "dedo nervoso" para votar nos seus cantores preferidos, pois de cada atração sairá um candidato para a finalíssima, que acontece em 23 de outubro, também com transmissão ao vivo.

Thiarlys e Melina venceram o concurso "Palco Litoral" em 2020 Crédito: Reprodução/YouTube

Ah, sim: os eliminados de cada semana vão participar de lives no Instagram da Litoral FM a serem realizadas nos dias 5, 12 e 19 de outubro. Anotou na agenda?

"Apostamos cada vez mais na multiplataforma por conta da resposta da audiência no ano passado. Tivemos um retorno muito positivo da finalíssima exibida pela TV Gazeta. Além disso, mais programas na televisão possibilitam uma maior visibilidade para os artistas, uma chance a mais de poder mostrar o seu trabalho e o seu talento", acredita Gonzaga.

Mas, quais prêmios o campeão deve levar? Entre os "presentes", estão a gravação de uma música em estúdio, que será amplamente divulgada na programação da emissora de rádio, a gravação de um clipe e, durante seis meses, contará com a mentoria do Estúdio Bravo, o que inclui o uso de estrutura, preparação vocal e produção musical.

Por falar no "Palco Litoral" do ano passado, os vencedores, Thiarlys e Melina, continuam "na crista da onda". A dupla acabou de lançar seu primeiro clipe "Meu Calor".

Esperto, o "Divirta-se" conversou com Melina para pedir algumas dicas de "concurseiro", especialmente para saber se existe alguma fórmula para ganhar o reality. Discreta, a cantora preferiu vestir as "sandálias da humildade".

"Quem quiser ganhar o concurso em 2021 precisa apostar em uma única fórmula: dar o seu melhor sempre e com muita humildade", enfatiza, falando que o "Palco Litoral" foi essencial para a construção (e solidificação) da sua carreira.