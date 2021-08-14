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Cultura

Lei Aldir Blanc: Vitória vai lançar edital para escolas de samba do município

Proposta está numa leva de editais que vão utilizar o restante dos recursos da Lei Aldir Blanc e devem ser publicados até o fim do mês. Ofício das paneleiras, música, artes cênicas e audiovisual também serão contemplados

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 08:00

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

14 ago 2021 às 08:00
Novo Império leva o universo infantil para a avenida
Novo Império leva o universo infantil para a avenida Crédito: Rodrigo Gavini
Planejando os desfiles para 2022, as escolas de samba de Vitória devem ser uma das contempladas pelos novos editais da Lei Aldir Blanc que serão lançados pela prefeitura municipal até o final de agosto.
A capital capixaba está planejando como serão distribuídos os recursos remanescentes do auxílio emergencial, liberados recentemente pelo Governo Federal. Ao todo, Vitória ainda tem disponível aproximadamente R$ 1,6 milhão.
Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), as agremiações devem ser contempladas com o escopo Festival de Apresentações Carnavalescas das Escolas de Samba Sediadas em Vitória. A prefeitura não deu detalhes sobre estas apresentações - se serão on-line ou presencial -, mas vale lembrar que a Capital possui 10 agremiações em seu território que poderão participar do edital. As regras, valores e como será feito o cadastro para pleitear o recurso deve ser divulgado nas próximas semanas.
Ainda de acordo com a Semc, os novos editais - previstos para serem lançados até o final de agosto - estão orçados em torno de R$ 988 mil. Além do carnaval, outros escopos contemplados serão Concepção, Construção e Instalação de Monumento ao Ofício das Paneleiras (mais uma novidade desta fase da Aldir Blanc); Intervenção Artístico-Urbana (Grafite); Teatro, Dança e Atividades Circenses; Apresentações Musicais; e Produção Audiovisual (Animação, Videoclipe e Documentários).
Enquanto os artistas esperam a sua vez, a capital do Estado também já definiu o montante destinado aos espaços culturais. Nesta segunda leva da Aldir Blanc, os aparelhos culturais vão receber em torno de R$ 600 mil.

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A verba se destina a espaços artísticos, micro e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias de Vitória, que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social relacionados à pandemia da Covid-19.
Para se cadastrar, o representante do espaço cultural deverá acessar o Mapa Cultural e seguir as etapas do processo de inscrição até 9 de setembro. Os contemplados na primeira leva da Aldir Blanc podem tentar o recurso novamente, sendo que o cadastro precisa ser refeito, repetindo todas as etapas.  Em caso de necessidade, haverá atendimento presencial mediante agendamento prévio por meio do e-mail [email protected].
Entre os requisitos obrigatórios para participar da seleção, o espaço deverá comprovar sua finalidade artística/cultural e também comprovar que atua na atividade desde, no mínimo, 30 de junho de 2018. Os aparelhos serão contemplados por ordem de inscrição e dentro do limite orçamentário do município. 
O subsídio pode ser concedido em três categorias: duas parcelas de R$ 3 mil, totalizando R$ 6 mil; duas parcelas de R$ 6 mil, totalizando R$ 12 mil; e duas parcelas de R$ 10 mil, totalizando R$ 20 mil. O valor destinado a cada representante dependerá das informações e dos documentos que o aparelho apresentar no Mapa Cultural, no momento do cadastro.
(Com informações da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória)

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