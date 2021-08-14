Lei Aldir Blanc: Vitória vai lançar edital para escolas de samba do município

Novo Império leva o universo infantil para a avenida Crédito: Rodrigo Gavini

Lei Aldir Blanc que serão lançados pela prefeitura municipal até o final de agosto. Planejando os desfiles para 2022 , as escolas de samba de Vitória devem ser uma das contempladas pelos novos editais daque serão lançados pela prefeitura municipal até o final de agosto.

R$ 1,6 milhão. A capital capixaba está planejando como serão distribuídos os recursos remanescentes do auxílio emergencial , liberados recentemente pelo Governo Federal. Ao todo, Vitória ainda tem disponível aproximadamente

Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), as agremiações devem ser contempladas com o escopo Festival de Apresentações Carnavalescas das Escolas de Samba Sediadas em Vitória. A prefeitura não deu detalhes sobre estas apresentações - se serão on-line ou presencial -, mas vale lembrar que a Capital possui 10 agremiações em seu território que poderão participar do edital. As regras, valores e como será feito o cadastro para pleitear o recurso deve ser divulgado nas próximas semanas.

Ainda de acordo com a Semc, os novos editais - previstos para serem lançados até o final de agosto - estão orçados em torno de R$ 988 mil. Além do carnaval, outros escopos contemplados serão Concepção, Construção e Instalação de Monumento ao Ofício das Paneleiras (mais uma novidade desta fase da Aldir Blanc); Intervenção Artístico-Urbana (Grafite); Teatro, Dança e Atividades Circenses; Apresentações Musicais; e Produção Audiovisual (Animação, Videoclipe e Documentários).

Enquanto os artistas esperam a sua vez, a capital do Estado também já definiu o montante destinado aos espaços culturais. Nesta segunda leva da Aldir Blanc, os aparelhos culturais vão receber em torno de R$ 600 mil.

A verba se destina a espaços artísticos, micro e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias de Vitória, que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social relacionados à pandemia da Covid-19.

contemplados na primeira leva da Aldir Blanc podem tentar o recurso novamente, sendo que o cadastro precisa ser refeito, repetindo todas as etapas. Em caso de necessidade, haverá atendimento presencial mediante agendamento prévio por meio do e-mail [email protected]. Para se cadastrar, o representante do espaço cultural deverá acessar o Mapa Cultural e seguir as etapas do processo de inscrição até 9 de setembro. Os, sendo que o cadastro precisa ser refeito, repetindo todas as etapas. Em caso de necessidade, haverá atendimento presencial mediante agendamento prévio por meio do e-mail

Entre os requisitos obrigatórios para participar da seleção, o espaço deverá comprovar sua finalidade artística/cultural e também comprovar que atua na atividade desde, no mínimo, 30 de junho de 2018. Os aparelhos serão contemplados por ordem de inscrição e dentro do limite orçamentário do município.

O subsídio pode ser concedido em três categorias: duas parcelas de R$ 3 mil, totalizando R$ 6 mil; duas parcelas de R$ 6 mil, totalizando R$ 12 mil; e duas parcelas de R$ 10 mil, totalizando R$ 20 mil. O valor destinado a cada representante dependerá das informações e dos documentos que o aparelho apresentar no Mapa Cultural, no momento do cadastro.