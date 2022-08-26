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Suspeito baleado

Confronto no Morro da Floresta assusta moradores em Vitória; veja vídeos

Imagens da troca de tiros entre criminosos e policiais militares foram registradas na região de São Benedito, na Capital, nesta sexta-feira (26)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2022 às 20:13

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 20:13

Moradores das regiões de Gurigica, São Benedito e Bairro da Penha, em Vitória, ficaram assustados no final da tarde desta sexta-feira (26), com um intenso tiroteio que aconteceu no Morro da Floresta. De acordo com as informações iniciais, houve confronto entre policiais militares e três suspeitos. Um deles foi baleado no braço e foi levado ao hospital. 
O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, conversou com policiais militares que participaram da ocorrência em São Benedito. Eles informaram que faziam uma patrulha na região quando foram surpreendidos por três suspeitos armados. Houve confronto e os tiros foram registrados por moradores (confira acima)
"Durante a incursão, nós vimos um elemento armado. Fomos atrás dele e quando chegamos em um ponto do morro apareceram mais dois. Iniciaram a troca de tiros, nós revidamos, um foi baleado e fizemos a detenção. Na descida do morro, houve uma maior resistência. Quando a gente estava efetuando essa prisão houve novamente esse revide um pouco mais duradouro, mas mesmo assim conseguimos descer", explicou o sargento Salles, em entrevista à TV Gazeta
De acordo com Salles, durante o confronto foram ouvidos tiros de fuzil e pistola. "Criminosos com armamento pesado", pontuou.
O suspeito preso, que não foi baleado, chegou a dizer aos militares que tinha fugido da cadeia na última terça-feira (23). 
Ainda segundo os policiais, um dos suspeitos foi baleado no braço e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde passa por cirurgia. Uma segunda pessoa foi presa, e o terceiro conseguiu fugir. 
A reportagem entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar e da Polícia Civil, para mais detalhes do caso. Assim que houver retorno, este texto será atualizado. 

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