Crime em Sooretama: suspeitos de matar e enterrar rapaz em cova rasa são presos

Foram presos os quatro suspeitos de matar e enterrar em uma cova rasa o jovem Gabriel Macenti de Mendonça, de 28 anos, na localidade de Córrego João Pedro, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Gabriel foi morto no dia 15 de junho deste ano e o corpo só foi encontrado cinco dias depois. Segundo a Polícia Civil, Mario Monteiro de Jesus, 23 anos; Daniel Silva Santos, 24 anos; Alcebiades da Conceição dos Santos, 19 anos; e Daniel Souza dos Santos, 19 anos, vão responder pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.
Um dos suspeitos, Mario, foi preso no mesmo dia em que o corpo da vítima foi encontrado, e confessou o crime. A polícia continuou à procura dos outros envolvidos, até que eles foram localizados e presos por policiais militares, na noite da última quarta-feira (24). A informações sobre as prisões só foram divulgadas nesta sexta-feira (26), após das investigações serem concluídas pela equipe da Delegacia de Sooretama.
Além da prisão pelo assassinato de Gabriel, o grupo também vai responder por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de armas de fogo. Os quatro também são investigados por roubo de veículos.
Segundo a PC, os suspeitos ainda serão interrogados para definir a conduta de cada um no crime, indicando de quem eram as armas e quem executou a vítima.
O CRIME
As investigações revelaram que a vítima passou várias vezes de moto pelo bar onde a gangue estava no dia do crime, e houve uma briga entre eles.
“Houve uma confusão entre pessoas que estavam em um estabelecimento comercial e a vítima, que passava de motocicleta no momento. Os suspeitos foram atrás desse jovem e o executaram com disparos de arma de fogo. Depois da execução, levaram o corpo para um local ermo, e, ali, enterraram a vítima”, afirmou o delegado, na ocasião.
A moto e uma arma que estavam com Gabriel também foram roubadas.