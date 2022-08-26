Crime em Sooretama: suspeitos de matar e enterrar rapaz em cova rasa são presos

Segundo a Polícia Civil, Mario Monteiro de Jesus, 23 anos; Daniel Silva Santos, 24 anos; Alcebiades da Conceição dos Santos, 19 anos; e Daniel Souza dos Santos, 19 anos, vão responder pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Materiais apreendidos com suspeitos de matar e enterrar um jovem em uma cova rasa, em Sooretama. Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Segundo a PC, os suspeitos ainda serão interrogados para definir a conduta de cada um no crime, indicando de quem eram as armas e quem executou a vítima.

O CRIME

As investigações revelaram que a vítima passou várias vezes de moto pelo bar onde a gangue estava no dia do crime, e houve uma briga entre eles.

“Houve uma confusão entre pessoas que estavam em um estabelecimento comercial e a vítima, que passava de motocicleta no momento. Os suspeitos foram atrás desse jovem e o executaram com disparos de arma de fogo. Depois da execução, levaram o corpo para um local ermo, e, ali, enterraram a vítima”, afirmou o delegado, na ocasião.

O corpo de Gabriel foi encontrado enterrado em uma cova rasa em Sooretama Crédito: Leitor | A Gazeta