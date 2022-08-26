Jovem é morto com tiros na cabeça em quadra de esportes em Cachoeiro

Assassinato foi na noite desta quinta-feira (25) dentro de uma quadra no bairro Village da Luz Crédito: Leitor| A Gazeta

O crime aconteceu na arquibancada de uma quadra esportiva, ao lado de uma praça na Rua Lauro Lemos. Após receber denúncias sobre disparo de arma de fogo, a Polícia Militar foi ao local e encontrou a vítima caída, já sem vida.

Testemunhas contaram aos policiais que os atiradores chegaram em um Fiat Uno de cor prata e estacionaram próximo à quadra onde estava a vítima. Um dos ocupantes desceu do carro, encapuzado, caminhou em direção à Marcos Vinícius e efetuou vários disparos. Após o crime, os suspeitos fugiram do local.

De acordo com a PM, a perícia constatou que a vítima foi atingida por quatro tiros na cabeça. A Polícia Militar disse que fez buscas na região, mas não localizou os suspeitos.

Titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cachoeiro, o delegado Felipe Vivas disse que o caso está sendo investigado e nenhum suspeito foi preso, até o momento.

A Polícia Civil (PC) informou, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", completou.