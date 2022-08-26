Perseguição em cemitério termina com 8 detidos e apreensão em túmulo no ES

Sete homens e um adolescente foram detidos com armas e drogas na noite de quinta-feira (25), no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar recebeu denúncias de que o grupo estaria traficando drogas em uma casa na região. Militares montaram um cerco ao imóvel, mas parte dos suspeitos fugiram para um cemitério perto da residência e acabou detida no local. Durante a ação, a PM – com apoio de cão da equipe K9 – encontrou uma caixa contendo munições, escondida dentro de um túmulo.

A residência onde estava o grupo fica em um beco e, para cercar o local, parte dos militares chegou pelos fundos e o restante, pela frente do imóvel. Ao se depararem com os policiais, três homens pularam um muro e entraram no Cemitério São José, mas foram abordados e se entregaram, sem resistência. Dois deles estavam armados.

Segundo ocorrência da PM, outros suspeitos tentaram pular o muro do cemitério, mas depois voltaram para a casa. Os policiais entraram no imóvel e encontraram um adolescente e outros quatro homens. Um dos indivíduos jogou uma arma em cima do telhado da residência, que foi posteriormente apreendida pelos militares.

Com o auxílio do cão policial Nill, da equipe K9, foi possível encontrar uma caixa com munições de diferentes calibres – uma para espingarda – dentro de um túmulo no cemitério. Já dentro da casa, a polícia localizou – em uma mochila – munições e diversos tipos de drogas, material de embalo, dinheiro, balança de precisão e até máquina para receber pagamento por cartão de crédito. Veja abaixo o material apreendido:

Dois revólveres calibre .38;

Uma pistola calibre 380;

107 munições de diversos calibres;

80 buchas de maconha;

60 pedras de crack;

20 pinos/papelotes de cocaína;

Quatro frascos de loló;

R$ 256,50 em espécie;

Um rádio comunicador;

Uma balança de precisão;

Materiais de embalo de drogas.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que os oito suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Linhares, onde os sete homens foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Já o adolescente de 17 anos assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo aos mesmos crimes e foi reintegrado à família após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.