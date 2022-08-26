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Linhares

Perseguição em cemitério termina com 8 detidos e apreensão em túmulo no ES

Grupo é suspeito de traficar drogas em uma casa ao lado do local e, quando PM montou cerco à residência, parte dos suspeitos fugiu para o cemitério – no bairro Interlagos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

26 ago 2022 às 10:58

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 10:58

Sete homens e um adolescente foram detidos com armas e drogas na noite de quinta-feira (25), no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar recebeu denúncias de que o grupo estaria traficando drogas em uma casa na região. Militares montaram um cerco ao imóvel, mas parte dos suspeitos fugiram para um cemitério perto da residência e acabou detida no local. Durante a ação, a PM – com apoio de cão da equipe K9 – encontrou uma caixa contendo munições, escondida dentro de um túmulo. 
A residência onde estava o grupo fica em um beco e, para cercar o local, parte dos militares chegou pelos fundos e o restante, pela frente do imóvel. Ao se depararem com os policiais, três homens pularam um muro e entraram no Cemitério São José, mas foram abordados e se entregaram, sem resistência. Dois deles estavam armados.
Segundo ocorrência da PM, outros suspeitos tentaram pular o muro do cemitério, mas depois voltaram para a casa. Os policiais entraram no imóvel e encontraram um adolescente e outros quatro homens. Um dos indivíduos jogou uma arma em cima do telhado da residência, que foi posteriormente apreendida pelos militares.
Com o auxílio do cão policial Nill, da equipe K9, foi possível encontrar uma caixa com munições de diferentes calibres – uma para espingarda – dentro de um túmulo no cemitério. Já dentro da casa, a polícia localizou – em uma mochila – munições e diversos tipos de drogas, material de embalo, dinheiro, balança de precisão e até máquina para receber pagamento por cartão de crédito. Veja abaixo o material apreendido:
  • Dois revólveres calibre .38;
  • Uma pistola calibre 380;
  • 107 munições de diversos calibres; 
  • 80 buchas de maconha;
  • 60 pedras de crack;
  • 20 pinos/papelotes de cocaína;
  • Quatro frascos de loló;
  • R$ 256,50 em espécie;
  • Um rádio comunicador;
  • Uma balança de precisão;
  • Materiais de embalo de drogas.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que os oito suspeitos foram conduzidos à Delegacia Regional de Linhares, onde os sete homens foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Já o adolescente de 17 anos assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo aos mesmos crimes e foi reintegrado à família após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.
De acordo com a corporação, contra um dos suspeitos – um jovem de 23 anos – havia dois mandados de prisão em aberto. Os sete homens presos foram encaminhados à Penitenciária Regional de Linhares. 

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