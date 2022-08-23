Vídeo: incêndio atinge residencial do Minha Casa, Minha Vida em Linhares

Um incêndio atingiu o residencial Mata do Cacau, em Linhares, Norte do Estado, que faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, na tarde desta terça-feira (23). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 13 horas, e atingiu a vegetação alta que cobria o local.
Não há moradores no local porque as obras estão paralisadas desde 2020, e as casas ainda não foram entregues. A Caixa Econômica, por nota, informou que enviará equipe ao local na quarta-feira (24) para avaliar possíveis danos ao empreendimento.
Procurado na noite desta terça-feira, o Corpo de Bombeiros informou, na manhã desta quarta-feira (24), que militares foram ao local, constataram a presença das chamas e iniciaram o combate. "Por volta das 16h00, uma equipe de apoio foi enviada até o local. O fogo foi extinto por volta das 17h20, sem vítimas ou edificações atingidas", disse a corporação, em nota.
Atualização
24/08/2022 - 8:17
O Corpo de Bombeiros informou, na manhã desta quarta-feira (24), que as chamas foram extintas pela corporação no final da tarde de terça-feira (23). O texto foi atualizado.