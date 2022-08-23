Vídeo: incêndio atinge residencial do Minha Casa, Minha Vida em Linhares

Não há moradores no local porque as obras estão paralisadas desde 2020, e as casas ainda não foram entregues. A Caixa Econômica, por nota, informou que enviará equipe ao local na quarta-feira (24) para avaliar possíveis danos ao empreendimento.

Procurado na noite desta terça-feira, o Corpo de Bombeiros informou, na manhã desta quarta-feira (24), que militares foram ao local, constataram a presença das chamas e iniciaram o combate. "Por volta das 16h00, uma equipe de apoio foi enviada até o local. O fogo foi extinto por volta das 17h20, sem vítimas ou edificações atingidas", disse a corporação, em nota.