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Muito fogo

Vídeo: incêndio atinge residencial do Minha Casa, Minha Vida em Linhares

Chamas começaram por volta das 13 horas desta terça-feira (23), no residencial Mata do Cacau, e atingiu a vegetação alta que cobre o local
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

23 ago 2022 às 18:48

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 18:48

Um incêndio atingiu o residencial Mata do Cacau, em Linhares, Norte do Estado, que faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, na tarde desta terça-feira (23). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 13 horas, e atingiu a vegetação alta que cobria o local.
Não há moradores no local porque as obras estão paralisadas desde 2020, e as casas ainda não foram entregues. A Caixa Econômica, por nota, informou que enviará equipe ao local na quarta-feira (24) para avaliar possíveis danos ao empreendimento.
Procurado na noite desta terça-feira, o Corpo de Bombeiros informou, na manhã desta quarta-feira (24), que militares foram ao local, constataram a presença das chamas e iniciaram o combate. "Por volta das 16h00, uma equipe de apoio foi enviada até o local. O fogo foi extinto por volta das 17h20, sem vítimas ou edificações atingidas", disse a corporação, em nota.

Atualização

24/08/2022 - 8:17
O Corpo de Bombeiros informou, na manhã desta quarta-feira (24), que as chamas foram extintas pela corporação no final da tarde de terça-feira (23). O texto foi atualizado.

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