Homem é morto com tiro na cabeça dentro de escola abandonada em Irupi

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 47 anos foi morto com um tiro na cabeça na tarde deste domingo (28), na localidade de Santa Clara do Romeu, zona rural de Irupi , na Região do Caparaó. Segundo informações da Polícia Militar , a vítima é Jorder Costa Dias, que vivia em uma escola abandonada na localidade.

Uma moradora da localidade contou aos militares que por volta de 16h30 escutou um barulho alto de motocicleta passando pelo local e, na sequência, ouviu um disparo. O motociclista acelerou e fugiu do local.

Segundo os moradores, Jorder Costa Dias estava morando na escola abandonada há algum tempo e sofria de distúrbio mental, mas não incomodava os vizinhos. De acordo com ocorrência da PM, uma sobrinha da vítima esteve no local e ficou responsável pelas providências de liberação do corpo.

Testemunhas informaram aos militares que vítima e um morador da localidade haviam se desentendido em um bar. A polícia chegou a fazer buscas pelo homem citado, mas ele não foi localizado.