Polícia prende suspeito de manter ex e filhos em cárcere privado em Linhares

Um homem de 47 anos invadiu a casa da ex-companheira, de 32 anos, no bairro Movelar, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, e manteve ela e os filhos em cárcere privado. Após cerca de 11 horas presa, a mulher conseguiu fugir e foi até a delegacia do município, onde pediu socorro. O crime ocorreu no dia 17 de agosto, e o suspeito foi localizado e preso no último dia 19. No entanto, as informações só foram divulgadas nesta segunda-feira (29) pela Polícia Civil.
Segundo o relato da mulher, era por volta das 18h40 do dia 17 de agosto quando o ex-companheiro invadiu a sua residência. Ela e os filhos ficaram presos até as 5 horas do outro dia. A PC não deu detalhes do que ocorreu durante as horas em que as vítimas ficaram presas. Ao ser socorrida na delegacia, a mulher relatou que estava com medo de voltar para casa e foi acolhida em abrigo fornecido pelo Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), do município.
"Realizamos diligências e após buscas, o homem foi preso na casa de parentes, no bairro Linhares V, também em Linhares. Ele não resistiu no momento da prisão e nada de ilícito foi encontrado com ele", disse a delegada.
Após a prisão do suspeito, a mulher pode retornar para a sua residência com os filhos, já em segurança.
A Polícia Civil informou que homem foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde prestou depoimento e foi posteriormente levado ao Presídio Regional de Linhares, permanecendo à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de cárcere privado, injúria e ameaça.