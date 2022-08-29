PMs e delegados cercam prédio após empresário agredir a ex em Linhares

Policiais militares e dois delegados cercaram um prédio na tarde deste domingo (28) após uma mulher denunciar estar sendo ameaçada e agredida pelo ex-namorado – um empresário de 30 anos – no bairro Três Barras, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Segundo a vítima, de 36 anos, o homem estava com um revólver e utilizou a arma para dar coronhadas na cabeça dela. Ele conseguiu fugir do local e não foi localizado.

A mulher relatou para a polícia que o ex-namorado não estava autorizado a entrar no prédio, mas conseguiu invadir o local porque tinha acesso devido a uma identificação biométrica. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, a vítima contou que o homem não aceitava o término recente do relacionamento, que durou quatro meses, e estava embriagado.

“Ele foi na casa dela embriagado e acabou ameaçando-a e agredindo-a. Quando a polícia estava se aproximando do local, ele conseguiu fugir para não ser preso”, explicou o delegado.

16ª Delegacia Regional de Linhares, onde caso é investigado Crédito: Eduardo Dias

Consta no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar que a vítima levou golpes na cabeça, tapas e tentativas de enforcamento. Ela sofreu ferimentos no rosto e no crânio por conta das agressões. A mulher relatou aos militares que o ex-namorado ameaçou matá-la. A mulher ficou refém do suspeito por cerca de duas horas.

Em um momento de distração do empresário, a vítima conseguiu sair do domínio dele e entrou em um quarto. O homem ainda tentou arrombar a porta, mas não conseguiu. Dentro do cômodo, a vítima pediu ajuda aos vizinhos e conseguiu acionar a PM. Além de policiais militares, dois delegados estiveram no local da ocorrência, mas o homem já havia deixado o prédio.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, o suspeito não foi detido. O delegado Fabrício Lucindo disse que o empresário pode responder por quatro crimes.

“É um crime que se enquadra na Lei Maria da Penha, focado na agressão e na violência contra a mulher. Ele entra no crime de lesão corporal, por agredir a ex-namorada; porte ilegal de arma, já que, apesar de ter a posse legal, ele não poderia estar portando a arma na casa da vítima; e ameaça também”, disse o delegado.