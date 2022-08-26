A história de Linhares nas memórias de Deni

Deni Almeida da Conceição, empreendedor, jornalista e fundador do jornal “O Pioneiro”, de Linhares, acaba de lançar o seu livro de memórias – “Foi assim...” –, uma lição de vida de quem soube superar as dificuldades impostas pela perda do pai aos 12 anos para semear exemplos de trabalho, responsabilidade e de como cultivar numerosos admiradores e amigos.

No livro, Deni demonstra o seu imenso amor à sua terra, Linhares, onde construiu a sua vida. Boa parte da história de Linhares está retratada nos exemplares de “O Pioneiro” que foram cuidadosamente encadernados por Deni desde a primeiro número que circulou 25 de dezembro de 1967. Esse acervo, como revela Norma Astréa Nuneds Grünewald, que assina a apresentação do livro, é uma “fantástica fonte de pesquisa para todas as gerações”.

Uma das edições de “O Pioneiro” do final da década de 1960 publica, na primeira página, uma vista panorâmica de Linhares com a manchete “Linhares: Aqui Está o Futuro”, vaticinando o desenvolvimento que chegaria, como de fato chegou, na cidade que hoje é a quinta mais populosa do Espírito Santo e um dinâmico polo econômico e social.

No acervo de “O Pioneiro” estão os relatos das enchentes do Rio Doce, da exportação da produção agropecuária e industrial, da eletrificação da área rural, da expansão das comunicações, infraestrutura e comércio, e dos acontecimentos mais significativos da vida da sociedade linharense.

Fiquei orgulhoso ao ver que fui citado por Deni como quem o influenciou a se tornar jornalista. Nós nos conhecemos quando atuávamos no movimento estudantil, na década de 1960, na UESE, a União Espírito-santense dos Estudantes Secundários, e eu o convidei para ser o correspondente em Linhares da coluna “O Diário Estudantil” que assinava no jornal “O Diário”. Desde então nos tornamos grandes amigos.

Por ser jornalista, Deni narra as suas histórias de forma descontraída, simples e objetiva, na primeira pessoa, o que torna a leitura do “Foi assim...” agradável e prazerosa. O autor fala da formação que recebeu de seus pais, da sua trajetória profissional desde o início quando precisou conciliar trabalho e estudo, da liderança que exerceu no meio estudantil a partir da sua chegada ao curso ginasial e da ampla participação que teve e tem no desenvolvimento da cidade onde nasceu.

No jornalismo, Deni se notabilizou como repórter, redator, colunista social e empresário. Na comunidade linharense, teve – e continua tendo – intensa participação nas áreas de turismo, saúde, cultura e de responsabilidade social como as iniciativas que viabilizaram as obras do pavilhão médico e de recreação da penitenciária e o fórum da comarca.