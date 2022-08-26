Polícia faz cerco e prende suspeito de furtar motores de barcos em Linhares

Polícia faz cerco à casa e prende suspeito de furtar motores de barcos em Linhares Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Um cerco feito a uma casa em uma ação policial, na madrugada desta sexta-feira (26), na zona rural de

Um cerco feito a uma casa em uma ação policial, na madrugada desta sexta-feira (26), na zona rural de Linhares , no Norte do Espírito Santo, prendeu um homem suspeito de furtar motores de barco nas localidades de Povoação e Regência. Segundo a Polícia Civil , Jean de Souza Rocha, de 35 anos, é investigado por provocar um prejuízo de mais de R$ 50 mil para pescadores da região. Ele também era procurado roubo, homicídio e porte ilegal de armas de fogo.

Na ocasião em que os furtos foram denunciados, na semana passada, o delegado Fabrício Lucindo, responsável pelas investigações, afirmou que os motores eram vendidos em mercados ilegais. “Um prejuízo muito grande para as vítimas. Esses motores, no valor de R$ 10 mil, são vendidos por R$ 800, R$ 500, até menos que isso, porque são produto de furto. E a receptação desses produtos também é crime”, disse.

De acordo com a PC, durante a ação policial desta sexta-feira (26), que contou com a participação de policiais civis de Linhares e Sooretama, a residência localizada em uma fazenda foi toda cercada e o suspeito não teve outra escolha a não ser se entregar.