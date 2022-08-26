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Prejuízo de R$ 50 mil

Polícia faz cerco e prende suspeito de furtar motores de barcos em Linhares

Jean de Souza Rocha, de 35 anos, também era procurado roubo, homicídio e porte ilegal de armas de fogo. Sem saída, ele se entregou e acabou preso na madrugada desta sexta (26)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

26 ago 2022 às 16:24

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 16:24

Polícia faz cerco à casa e prende suspeito de furtar motores de barcos em Linhares
Polícia faz cerco à casa e prende suspeito de furtar motores de barcos em Linhares Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Um cerco feito a uma casa em uma ação policial, na madrugada desta sexta-feira (26), na zona rural de
Um cerco feito a uma casa em uma ação policial, na madrugada desta sexta-feira (26), na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, prendeu um homem suspeito de furtar motores de barco nas localidades de Povoação e Regência. Segundo a Polícia Civil, Jean de Souza Rocha, de 35 anos, é investigado por provocar um prejuízo de mais de R$ 50 mil para pescadores da região. Ele também era procurado roubo, homicídio e porte ilegal de armas de fogo.
Na ocasião em que os furtos foram denunciados, na semana passada, o delegado Fabrício Lucindo, responsável pelas investigações, afirmou que os motores eram vendidos em mercados ilegais. “Um prejuízo muito grande para as vítimas. Esses motores, no valor de R$ 10 mil, são vendidos por R$ 800, R$ 500, até menos que isso, porque são produto de furto. E a receptação desses produtos também é crime”, disse.
De acordo com a PC, durante a ação policial desta sexta-feira (26), que contou com a participação de policiais civis de Linhares e Sooretama, a residência localizada em uma fazenda foi toda cercada e o suspeito não teve outra escolha a não ser se entregar.
Jean de Souza Rocha foi conduzido para a Delegacia Regional de Linhares, onde foi interrogado e logo depois encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), à disposição da Justiça.

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