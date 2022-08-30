Maioria dos parlamentares do ES ficou mais rica desde a última eleição

Patrimônio da maioria dos 43 políticos do Espírito Santo que buscam se eleger novamente em 2022 aumentou nos últimos quatro anos Crédito: Shutterstock

Dos 43 políticos do Espírito Santo que buscam se eleger novamente neste ano, 29 aumentaram de patrimônio desde que disputaram o pleito pela última vez, em 2018. Sete deles ficaram pelo menos duas vezes mais ricos nesse período.

Os dados foram levantados por A Gazeta a partir das declarações de bens feitas pelos próprios candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2018 e em 2022. Os dados deste ano foram coletados na quarta-feira (24).

Foram analisadas as contas de todos os 30 deputados estaduais, dos dez deputados federais, da senadora Rose de Freitas (MDB), do governador Renato Casagrande (PSB) e da vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB). Todos eles exerceram mandato nos últimos quatro anos e são candidatos novamente neste ano.

Considerando apenas os valores brutos, quem teve o maior aumento de patrimônio nesse período foi a deputada federal Soraya Manato (PTB). Os bens declarados tiveram um acréscimo de R$ 10,4 milhões nos últimos quatro anos.

Já proporcionalmente, quem mais multiplicou o próprio dinheiro foi o também deputado federal Evair de Melo (PP). Ele declarou R$ 9,8 mil em 2018 e R$ 73,6 mil em 2022, ou seja, seis vezes mais recursos.

Também estão na lista dos políticos que pelo menos dobraram de patrimônio os deputados estaduais Renzo Vasconcelos (PSC) e Rafael Favatto (Patriota), que buscam uma vaga na Câmara Federal; e Fabrício Gandini (Cidadania) e Marcelo Santos (Podemos), que querem se reeleger na assembleia estadual. O deputado federal Da Vitória (PP) também está entre os que tiveram mais de 100% de aumento no patrimônio.

Por decisão do TSE, neste ano as declarações dos candidatos não foram detalhadas, então não é possível saber exatamente o que eles adquiriram e o que “perderam” no período. Os dados fornecem apenas uma descrição genérica.

Contudo, em alguns casos, é possível analisar de onde veio o crescimento no patrimônio. Da Vitória, por exemplo, declarou que tinha R$ 30 mil em “dinheiro vivo” em 2018. Já neste ano, declarou R$ 550 mil, dezoito vezes mais. Também chama a atenção o fato de ele ter informado uma linha telefônica no valor de R$ 300 nos dois anos.

Nos últimos quatro anos, o deputado Marcelo Santos adquiriu uma embarcação no valor de R$ 35 mil além de dois terrenos, um apartamento além de dois “outros bens imóveis” que não estão especificados e que somam R$ 1,2 milhão.

Fora desta lista está o deputado Adilson Espíndula, que não declarou nenhum bem em 2018, mas afirmou ter R$ 159 mil em patrimônio neste ano. Na contramão, Alexandre Quintino disse ter R$ 434 mil há quatro anos e não declarou nenhum bem em 2022.

A lista dos políticos que buscam novo mandato neste ano tem ainda 11 nomes que declararam ter tido redução de patrimônio nos últimos quatro anos.

O QUE DIZEM OS CITADOS

Fabrício Gandini: o deputado informou que sua evolução patrimonial “está devidamente declarada e aprovada pela Receita Federal. No período relatado obtive ganho de capital com a venda de imóvel que valorizou”.



Renzo Vasconcelos: o parlamentar esclareceu que, além de ter o cargo na Assembleia, é produtor rural e empresário. Disse ainda que a esposa é médica e que é casado em comunhão de bens. “Minha declaração foi entregue e está detalhada.”

Da Vitória: o deputado explicou que o crescimento se deu por conta do início da atividade como produtor rural, além da valorização imobiliária e do salário como deputado federal, conforme declarado anualmente à Receita Federal. Sobre o valor em espécie declarado em 2022, o deputado esclareceu que os recursos são provenientes da produção rural no cultivo e colheita de café e pimenta e estão devidamente informados à Receita Federal.

Marcelo Santos: o deputado informou, em nota, que todo o seu patrimônio está declarado à Receita Federal através das declarações de Imposto de Renda e que atualiza, anualmente, os valores de seus imóveis conforme realização de benfeitorias, totalizando quase R$ 500 mil em investimentos. "O deputado acrescenta que, no período de quatro anos compreendido entre os pleitos, teve ganho de capital proveniente dos seus vencimentos mensais e de comercialização de imóvel, destacando que possui quase R$ 500 mil em empréstimos, alguns deles podendo ser consultados no Portal de Transparência da Assembleia Legislativa."

Adílson Espíndula: de acordo com o deputado, a declaração de bens apresentado à Justiça Eleitoral é apresentada à Receita Federal em 2022. "O aumento patrimonial de 2018 para 2022, decorrente de investimentos em um galpão de aves de postura, na localidade de Rio das Pedras, em Santa Maria de Jetibá, no montante de R$ 157.605,90, é compatível com os meus rendimentos mensais, na mais elementar análise financeira."

