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Transporte público

Ônibus voltam a circular após paralisação de rodoviários em Linhares

Categoria exigia o pagamento do adiantamento do salário, que cairia na conta dos trabalhadores no último dia 20 e não havia sido pago. Valor já foi depositado por empresa
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

30 ago 2022 às 12:05

Publicado em 30 de Agosto de 2022 às 12:05

Garagem da empresa, no bairro Três Barras, ficou fechada nesta manhã
Garagem da empresa, no bairro Três Barras, ficou fechada nesta manhã Crédito: Tiago Félix
Após ônibus ficarem sem circular por cerca de cinco horas na manhã desta terça-feira (30), os coletivos voltaram a rodar em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Os rodoviários realizaram uma paralisação devido a atrasos no pagamento dos salários. Os coletivos voltaram às ruas após o adiantamento salarial, que estava atrasado desde o último dia 20, cair na conta dos trabalhadores. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Norte do Estado (Sindnorte).
O vice-presidente do Sindnorte, Eurídio de Paulo Poubel, explicou que nos últimos cinco meses a empresa Joana D’Arc, responsável pelo serviço na cidade, atrasou o pagamento dos funcionários por 10 a 15 dias.
O adiantamento do salário deste mês, que cairia na conta no dia 20, foi depositado depois de 10 dias contados. Este valor corresponde a 40% do salário recebido, de acordo com o representante do sindicato. “Os trabalhadores contam com esse dinheiro, é uma parte importante”, disse Poubel.
Na última sexta-feira (26), por cerca de três horas, não houve ônibus rodando pelo município. Os trabalhadores realizaram uma assembleia e decidiram aguardar por um retorno da empresa até esta segunda (29).
A reportagem de A Gazeta procurou a Joana D’Arc para obter um posicionamento sobre a paralisação e o retorno dos coletivos. A viação respondeu, por nota, que após negociação entre o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Espírito Santo (Setpes) – que representa a empresa – e o Sindnorte, os ônibus voltaram a circular normalmente nesta terça-feira, a partir das 10h30.

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