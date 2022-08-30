Ônibus voltam a circular após paralisação de rodoviários em Linhares

Garagem da empresa, no bairro Três Barras, ficou fechada nesta manhã Crédito: Tiago Félix

Após ônibus ficarem sem circular por cerca de cinco horas na manhã desta terça-feira (30) , os coletivos voltaram a rodar em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Os rodoviários realizaram uma paralisação devido a atrasos no pagamento dos salários. Os coletivos voltaram às ruas após o adiantamento salarial, que estava atrasado desde o último dia 20, cair na conta dos trabalhadores. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Norte do Estado (Sindnorte).

O vice-presidente do Sindnorte, Eurídio de Paulo Poubel, explicou que nos últimos cinco meses a empresa Joana D’Arc, responsável pelo serviço na cidade, atrasou o pagamento dos funcionários por 10 a 15 dias.

O adiantamento do salário deste mês, que cairia na conta no dia 20, foi depositado depois de 10 dias contados. Este valor corresponde a 40% do salário recebido, de acordo com o representante do sindicato. “Os trabalhadores contam com esse dinheiro, é uma parte importante”, disse Poubel.

Na última sexta-feira (26), por cerca de três horas, não houve ônibus rodando pelo município. Os trabalhadores realizaram uma assembleia e decidiram aguardar por um retorno da empresa até esta segunda (29).