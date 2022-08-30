Rodoviários fazem paralisação e população fica sem ônibus em Linhares

Ônibus estão sem circular em Linhares por conta de paralisação dos rodoviários Crédito: Divulgação | Viação Joana D'Arc

A população amanheceu sem ônibus nesta terça-feira (30) em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Os coletivos não circularam por cerca de cinco horas devido a uma paralisação dos rodoviários. Os trabalhadores relataram insatisfação por conta de atrasos no pagamento dos salários nos últimos meses, que afetou cerca de 330 funcionários. No fim da manhã, foi pago o adiantamento do salário e os veículos voltaram para as ruas.

O vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Norte do Estado (Sindnorte), Eurídio de Paulo Poubel, explicou que nos últimos cinco meses a Viação Joana D’Arc, empresa responsável pelo serviço na cidade, atrasou o pagamento por 10 a 15 dias.

Ele afirma que o adiantamento do salário deste mês, que cairia na conta no dia 20, ainda não havia sido depositado. O valor corresponde a 40% do salário, segundo o representante do sindicato. “Os trabalhadores contam com esse dinheiro, é uma parte importante”, disse o vice-presidente do Sindnorte.

Na última sexta-feira (26), por cerca de três horas, também não houve ônibus rodando no município, mas os trabalhadores realizaram uma assembleia na data e decidiram retomar as atividades e aguardar por um retorno da empresa até esta segunda-feira (29). “Nós fizemos assembleia, demos um prazo para o posicionamento e não tivemos respostas. Desta vez, não tem espera”, afirmou Eurídio de Paulo Poubel no momento da paralisação.

A reportagem de A Gazeta procurou a Viação Joana D’Arc para obter um posicionamento sobre a paralisação, mas a empresa somente replicou uma nota emitida pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Espírito Santo (Setpes), afirmando que o serviço público estaria à beira de um colapso, “em razão da deficitária operação que se verifica em todos os modais atualmente praticados”.

Citou ainda que a tarifa praticada em Linhares, de R$ 4,10, não cobre os custos fixos de operação. Confira a nota na íntegra:

Posicionamento do Setpes Crédito: Reprodução