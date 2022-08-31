Homem é assassinado em ponto de ônibus a caminho do trabalho em Linhares

Um homem foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (31), em um ponto de ônibus no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que dois criminosos surgiram em uma moto vermelha atirando contra Jackson do Nascimento, que morreu no local.
O crime aconteceu por volta de 6h, quando a vítima seguia para o trabalho. Jackson esperava um coletivo e estava com uma mochila, que tinha uma marmita dentro. Haviam mais pessoas no ponto de ônibus no momento dos disparos. Após o crime, os suspeitos foram vistos fugindo pela estrada que dá sentido ao bairro Pontal do Ipiranga, no litoral do município.
Uma equipe da Polícia Civil está no local do crime para realizar a perícia e liberar o recolhimento do corpo, que deve ser encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.