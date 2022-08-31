Homem é assassinado em ponto de ônibus a caminho do trabalho em Linhares

O crime aconteceu por volta de 6h, quando a vítima seguia para o trabalho. Jackson esperava um coletivo e estava com uma mochila, que tinha uma marmita dentro. Haviam mais pessoas no ponto de ônibus no momento dos disparos. Após o crime, os suspeitos foram vistos fugindo pela estrada que dá sentido ao bairro Pontal do Ipiranga, no litoral do município.