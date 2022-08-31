Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Morto a tiros

Homem é assassinado em ponto de ônibus a caminho do trabalho em Linhares

Vítima estava com uma mochila com uma marmita dentro. Homicídio ocorreu por volta de 6h e, segundo testemunhas, atiradores fugiram em uma moto vermelha sentido Pontal do Ipiranga
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

31 ago 2022 às 08:58

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 08:58

Vítima estava a caminho do trabalho, em Linhares
Jackson do Nascimento estava a caminho do trabalho quando foi assassinado em Linhares Crédito: Tiago Felix
Um homem foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (31), em um ponto de ônibus no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que dois criminosos surgiram em uma moto vermelha atirando contra Jackson do Nascimento, que morreu no local.
O crime aconteceu por volta de 6h, quando a vítima seguia para o trabalho. Jackson esperava um coletivo e estava com uma mochila, que tinha uma marmita dentro. Haviam mais pessoas no ponto de ônibus no momento dos disparos. Após o crime, os suspeitos foram vistos fugindo pela estrada que dá sentido ao bairro Pontal do Ipiranga, no litoral do município.
Uma equipe da Polícia Civil está no local do crime para realizar a perícia e liberar o recolhimento do corpo, que deve ser encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

Veja Também

Câmara de Linhares abre processo que pode cassar mandato de vereador preso

Ônibus voltam a circular após paralisação de rodoviários em Linhares

Polícia prende suspeito de manter ex e filhos em cárcere privado em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista morre após colidir com poste em avenida de Vila Velha; vídeo
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 06 a 12 de abril de 2026
Imagem de destaque
Programas sociais turbinados e isenção do IR: os bilhões que Lula vai injetar na economia em ano eleitoral

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados