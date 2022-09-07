Líder do tráfico que estava foragido é preso pela polícia em Vila Velha

Classificado entre os oito criminosos mais procurados de Vila Velha, André Sthive dos Santos Rodrigues foi identificado e preso durante uma operação da Polícia Militar no bairro Ataíde, na noite dessa terça-feira (6). Ele era foragido do sistema prisional e, segundo a polícia, é uma liderança do tráfico de drogas nos bairros Chácara do Conde e Sagrada Família.
A prisão foi efetuada em operação conjunta da Secção de Inteligência, Força Tática e Radiopatrulha. André tem passagens criminais por tráfico de drogas e homicídios.
"É uma prisão importante, uma vez que o indivíduo figurava entre os 8 homicidas mais perigosos de Vila Velha. A Polícia Militar foca nos pequenos traficantes, mas também naqueles que comandam diversas áreas", comentou o comandante da Polícia Militar do Espírito Santo, Coronel Douglas Caus.
O indivíduo preso foi conduzido para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se André foi atuado ou encaminhado ao sistema prisional. A matéria será atualizada assim que houver um retorno.