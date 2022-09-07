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Entre os mais perigosos

Líder do tráfico que estava foragido é preso pela polícia em Vila Velha

André Sthive dos Santos Rodrigues, classificado pela polícia entre os oito criminosos mais procurados de Vila Velha, foi preso no bairro Ataíde na noite de terça-feira (6)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2022 às 10:56

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 10:56

André Sthive dos Santos Rodrigues, classificado entre os oito criminosos mais procurados de Vila Velha, foi preso em Ataíde na noite desta terça-feira (6)
André Sthive dos Santos Rodrigues, classificado entre os oito criminosos mais procurados de Vila Velha, foi preso em Ataíde Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Classificado entre os oito criminosos mais procurados de Vila Velha, André Sthive dos Santos Rodrigues foi identificado e preso durante uma operação da Polícia Militar no bairro Ataíde, na noite dessa terça-feira (6). Ele era foragido do sistema prisional e, segundo a polícia, é uma liderança do tráfico de drogas nos bairros Chácara do Conde e Sagrada Família.
A prisão foi efetuada em operação conjunta da Secção de Inteligência, Força Tática e Radiopatrulha. André tem passagens criminais por tráfico de drogas e homicídios.
"É uma prisão importante, uma vez que o indivíduo figurava entre os 8 homicidas mais perigosos de Vila Velha. A Polícia Militar foca nos pequenos traficantes, mas também naqueles que comandam diversas áreas", comentou o comandante da Polícia Militar do Espírito Santo, Coronel Douglas Caus.
O indivíduo preso foi conduzido para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se André foi atuado ou encaminhado ao sistema prisional. A matéria será atualizada assim que houver um retorno.

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