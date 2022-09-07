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Crime

Suspeito de furtos em escritório, casas e comércio em Aracruz é preso

Imagens mostram o criminoso em ação. Durante a prisão do suspeito foram apreendidos com ele 4 televisores, uma câmera filmadora, joias, telefones celulares, uma caixa de som e um notebook
Erika Carvalho

Erika Carvalho

Publicado em 

07 set 2022 às 10:22

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 10:22

Um homem suspeito de ter furtado um escritório de advocacia e outros estabelecimentos em Aracruz, no Norte do Estado, foi preso pela Polícia Civil nessa terça-feira (6). Ele foi identificado pela polícia como Carlos Henrique Ferreira, de 36 anos, e foi preso pela prática de furto qualificado.
Durante a prisão do suspeito foram apreendidos com ele quatro televisores, uma câmera filmadora, joias, telefones celulares, uma caixa de som e um notebook.
O crime no escritório de advocacia ocorreu no dia 31 de julho. Durante as investigações, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito.
As investigações também mostraram que ele continuou cometendo furtos pela cidade. De acordo com a PC, em uma única noite ele furtou três casas, que ficam na região de Mar Azul, balneário de Aracruz.
A polícia também suspeita que tenha sido ele, o homem que roubou uma padaria na cidade. Imagens divulgadas pela corporação mostram o criminoso em ação.
Segundo a PC as investigações vão continuar. Carlos Henrique já possui outras 10 passagens pela polícia por furto.

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