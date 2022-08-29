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Monkeypox

Aracruz confirma o primeiro caso de varíola dos macacos no município

Este é o primeiro registro da doença no Estado fora da Grande Vitória. A Secretaria de Saúde de Aracruz informou que segue no rastreamento das pessoas que tiveram contato com o caso confirmado
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

29 ago 2022 às 16:57

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 16:57

Varíola dos macacos: ES investiga caso
Entre os sintomas, a varíola dos macacos desencadeia o aparecimento de feridas na pele da pessoa Crédito: OMS | Divulgação
A Secretaria de Saúde de Aracruz  (Semsa), no Norte do Espírito Santo, confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos na cidade na tarde desta segunda-feira (29). Este é o primeiro registro da doença no Estado fora da Grande Vitória. O município informou que as informações sobre o paciente são confidenciais.
Até a última divulgação do boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a doença seguia restrita a adultos (com idades entre 20 e 69 anos) e moradores da Região Metropolitana. Sendo seis casos na Capital, dois em Guarapari e outros dois em Vila Velha. Além das dez confirmações, o Estado investiga outros 94 casos suspeitos de monkeypox e já descartou 62 notificações.
A Secretaria de Saúde de Aracruz informou que segue no rastreamento e monitoramento das pessoas que tiveram contato com o caso confirmado, conforme Normativas e Portaria da Secretaria de Estado de Saúde e Ministério da Saúde.
A Semsa reforça que, em caso de sinais ou sintomas como febre, mal-estar, dores no corpo e aparecimento de lesões, ou seja, pequenas bolhas junto de vermelhidão da pele, principalmente no rosto, pescoço e região da genital/virilha, o paciente deve procurar sua unidade de saúde de referência ou a UPA e PA, onde há médicos e enfermeiros capacitados para identificar essas lesões e casos suspeitos.

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