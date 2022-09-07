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Homem tenta assaltar PM, cai de bicicleta e acaba preso em Vitória

Um subtenente de 47 anos foi abordado por dois homens, um deles armado, que ordenaram que ele saísse da bicicleta. Durante a ação, ele deu voz de prisão e conseguiu prender um deles
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2022 às 13:18

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 13:18

Policial militar foi assaltado perto da Segunda Ponte, na Ilha do Príncipe, em Vitória
Policial militar foi assaltado perto da Segunda Ponte, na Ilha do Príncipe, em Vitória Crédito: Fabrício Christ
Um suspeito de assaltar um policial militar acabou preso em Vitória na noite desta terça-feira (6). Tudo aconteceu quando um subtenente, que estava sem a farda, voltava do trabalho de bicicleta. Ele foi abordado por dois homens, um deles armado, que ordenaram que ele saísse da bicicleta. Um suspeito tentou fugir pedalando, mas acabou se desequilibrando e caiu. O policial deu voz de prisão, e um deles foi preso.
O militar de 47 anos passava pela região da Ilha do Príncipe, perto da Rodoviária de Vitória, por volta das 19h, quando foi abordado por dois homens. O subtenente relatou à polícia que jogou a bicicleta no chão, como pedido pelos suspeitos.
Um dos suspeitos, que não estava armado, tentou fugir com a bicicleta roubada, mas se desequilibrou e caiu. O militar, então, se identificou e deu voz de prisão ao suspeito. O outro homem conseguiu fugir.

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De acordo com o boletim de ocorrência, nenhum tiro foi disparado pelo policial militar durante a abordagem aos suspeitos. A bicicleta foi recuperada.
Segundo apuração da TV Gazeta, o suspeito detido foi identificado como Diemerson Francisco Alves, de 39 anos.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, as polícias Militar e Civil informaram que não poderiam dar detalhes sobre o caso, uma vez que a ocorrência foi registrada um dia antes do plantão desta quarta-feira (7), feriado nacional. Aos finais de semana e feriados, não é possível consultar os cartórios.

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