Homem tenta assaltar PM, cai de bicicleta e acaba preso em Vitória

Policial militar foi assaltado perto da Segunda Ponte, na Ilha do Príncipe, em Vitória Crédito: Fabrício Christ

Um suspeito de assaltar um policial militar acabou preso em Vitória na noite desta terça-feira (6). Tudo aconteceu quando um subtenente, que estava sem a farda, voltava do trabalho de bicicleta. Ele foi abordado por dois homens, um deles armado, que ordenaram que ele saísse da bicicleta. Um suspeito tentou fugir pedalando, mas acabou se desequilibrando e caiu. O policial deu voz de prisão, e um deles foi preso.

O militar de 47 anos passava pela região da Ilha do Príncipe, perto da Rodoviária de Vitória, por volta das 19h, quando foi abordado por dois homens. O subtenente relatou à polícia que jogou a bicicleta no chão, como pedido pelos suspeitos.

Um dos suspeitos, que não estava armado, tentou fugir com a bicicleta roubada, mas se desequilibrou e caiu. O militar, então, se identificou e deu voz de prisão ao suspeito. O outro homem conseguiu fugir.

De acordo com o boletim de ocorrência, nenhum tiro foi disparado pelo policial militar durante a abordagem aos suspeitos. A bicicleta foi recuperada.

Segundo apuração da TV Gazeta, o suspeito detido foi identificado como Diemerson Francisco Alves, de 39 anos.