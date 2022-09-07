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Levado ao hospital

Homem leva facada na nuca em frente a cerimonial em Vila Velha

A vítima era convidada de um casamento, mas estava conversando com um adolescente do lado de fora do evento quando levou o golpe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2022 às 12:48

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 12:48

Suspeito de dar a facada e um menor fugiram após o crime
Suspeito de dar a facada e um menor fugiram após o crime Crédito: Fabricio Christ/TV Gazeta
Um homem de 29 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio em frente a um cerimonial em São Torquato, em Vila Velha, na noite desta terça-feira (6). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, ele era convidado de um casamento que acontecia no local, mas estava conversando com um adolescente do lado de fora do evento quando levou um golpe de faca na nuca.
O suspeito de tentar matar a vítima é um outro homem que chegou ao local durante a conversa. Após a facada, porém, o suspeito e o garoto fugiram correndo por uma rua.
Convidados do casamento socorreram o rapaz e o levaram para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.
Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o homem relatou toda a ocorrência para a polícia, mas não soube informar se foi vítima de uma tentativa de assalto.
Funcionários garantiram que o caso não foi na frente do cerimonial. Disseram que tudo aconteceu na rua do valão, por onde o suspeito e o menor fugiram.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que não poderia dar detalhes sobre o caso, pois não localizou a ocorrência no plantão desta quarta (7). Segundo a corporação, aos finais de semana e feriados, a assessoria de comunicação não tem acesso aos boletins dos plantões anteriores.
A Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido e que o fato será investigado por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Vila Velha.

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