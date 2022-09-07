Homem leva facada na nuca em frente a cerimonial em Vila Velha

Suspeito de dar a facada e um menor fugiram após o crime Crédito: Fabricio Christ/TV Gazeta

Um homem de 29 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio em frente a um cerimonial em São Torquato, em Vila Velha , na noite desta terça-feira (6). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar , ele era convidado de um casamento que acontecia no local, mas estava conversando com um adolescente do lado de fora do evento quando levou um golpe de faca na nuca.

O suspeito de tentar matar a vítima é um outro homem que chegou ao local durante a conversa. Após a facada, porém, o suspeito e o garoto fugiram correndo por uma rua.

Convidados do casamento socorreram o rapaz e o levaram para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória . Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o homem relatou toda a ocorrência para a polícia, mas não soube informar se foi vítima de uma tentativa de assalto.

Funcionários garantiram que o caso não foi na frente do cerimonial. Disseram que tudo aconteceu na rua do valão, por onde o suspeito e o menor fugiram.

A Gazeta, a Procurada pela reportagem de, a Polícia Militar informou que não poderia dar detalhes sobre o caso, pois não localizou a ocorrência no plantão desta quarta (7). Segundo a corporação, aos finais de semana e feriados, a assessoria de comunicação não tem acesso aos boletins dos plantões anteriores.