Um jovem foi sequestrado enquanto caminhava em Viana, na Grande Vitória, na madrugada desta quarta-feira (7). Após levar coronhadas, ser atingido por um tiro na perna e ser agredido, os criminosos perceberam que ele não era a pessoa que estavam procurando e o liberaram.

O rapaz – que não foi identificado – informou à Polícia Militar que caminhava pelo bairro Nova Bethânia, em Viana, quando foi cercado por três veículos com vários indivíduos, que o retiraram do local com os olhos vendados.

A vítima foi levada para uma residência, onde foi agredido e levou um tiro na perna esquerda. Somente após toda a situação, os criminosos chegaram à conclusão que teriam pegado a pessoa errada.

Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, para onde rapaz foi socorrido Crédito: Vinicius Zagoto

Ainda segundo o depoimento do jovem, somente por não ser o alvo que o grupo procurava, os suspeitos deixaram ele vivo e acabaram abandonando o rapaz na avenida Teófilo Bicalho, em Santa Isabel, Cariacica.

Your browser does not support the audio element. Jovem é sequestrado, baleado e depois liberado porque foi confundido no ES

O rapaz foi socorrido pelo Samu e encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Em nota, a Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online.

Ao registrar o boletim de ocorrência em uma delegacia, ou online, o caso é investigado por uma unidade policial.