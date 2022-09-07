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Ainda levou coronhadas

Jovem é sequestrado, baleado e depois liberado porque foi confundido no ES

Ele foi sequestrado em Viana e deixado em Cariacica após os criminosos perceberem que a vítima não era quem eles procuravam
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2022 às 13:06

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 13:06

Um jovem foi sequestrado enquanto caminhava em Viana, na Grande Vitória, na madrugada desta quarta-feira (7). Após levar coronhadas, ser atingido por um tiro na perna e ser agredido, os criminosos perceberam que ele não era a pessoa que estavam procurando e o liberaram.
O rapaz – que não foi identificado – informou à Polícia Militar que caminhava pelo bairro Nova Bethânia, em Viana, quando foi cercado por três veículos com vários indivíduos, que o retiraram do local com os olhos vendados.
A vítima foi levada para uma residência, onde foi agredido e levou um tiro na perna esquerda. Somente após toda a situação, os criminosos chegaram à conclusão que teriam pegado a pessoa errada.
Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória
Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, para onde rapaz foi socorrido Crédito: Vinicius Zagoto
Ainda segundo o depoimento do jovem, somente por não ser o alvo que o grupo procurava, os suspeitos deixaram ele vivo e acabaram abandonando o rapaz na avenida Teófilo Bicalho, em Santa Isabel, Cariacica.
Jovem é sequestrado, baleado e depois liberado porque foi confundido no ES
O rapaz foi socorrido pelo Samu e encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Em nota, a Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online.
Ao registrar o boletim de ocorrência em uma delegacia, ou online, o caso é investigado por uma unidade policial.
*Com informações de Jaqueline Vianna, do G1ES

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