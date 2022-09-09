Encapuzados vestidos de policiais civis invadem festa e atiram na Serra

Dois homens encapuzados e vestidos de policiais civis invadiram uma residência onde ocorria uma festa em Residencial Centro da Serra, na madrugada de quarta-feira (7). Os indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo e apontaram para uma pessoa. Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, pelo menos um indivíduo foi baleado.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para o local por uma mulher que estava na festa com a irmã. A solicitante relatou aos policiais que os dois homens encapuzados roubaram pertences dos presentes na residência e chegaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo para o alto e apontaram para um participante da festa.

Moradores relataram à reportagem da TV Gazeta que a casa funciona como um ponto de entretenimento para adultos. Também disseram que o local foi alvo de um ataque de traficantes de um bairro vizinho que queriam matar rivais que estavam no local.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que, no início da madrugada de última quarta-feira, uma guarnição foi acionada e prosseguiu até um estabelecimento comercial no Centro da Serra, onde o proprietário relatou que um grupo de indivíduos armados chegou em dois carros e renderam clientes e funcionários do local, levando diversos aparelhos celulares dos clientes e uma quantia em dinheiro do caixa do bar. A corporação afirmou que nenhum suspeito foi localizado no momento do fato.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Polícia Civil informou que "após tomar conhecimento do fato, realizou as primeiras diligências e apurações e o caso segue sob investigação". Qualquer informação sobre os suspeitos pode ser passada pelo Disque-Denúncia, através do telefone 181.

Quanto ao uso de uniformes pelos criminosos, a corporação declarou que, para a compra de roupas oficiais da Polícia Civil, é necessária apresentação de documentação. "Cabe ressaltar que os uniformes da PCES são vendidos em locais credenciados, mediante apresentação de documento funcional, e criminosos podem ser valer de falsificações para obter vestimentas semelhantes aos uniformes oficiais da corporação".