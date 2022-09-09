Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Encapuzados vestidos de policiais civis invadem festa e atiram na Serra

Mulher que estava no local com uma irmã disse que os indivíduos efetuaram diversos disparos e apontaram arma para um participante da festa
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 set 2022 às 10:47

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 10:47

Dois homens encapuzados e vestidos de policiais civis invadiram uma residência onde ocorria uma festa em Residencial Centro da Serra, na madrugada de quarta-feira (7). Os indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo e apontaram para uma pessoa. Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, pelo menos um indivíduo foi baleado. 
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para o local por uma mulher que estava na festa com a irmã. A solicitante relatou aos policiais que os dois homens encapuzados roubaram pertences dos presentes na residência e chegaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo para o alto e apontaram para um participante da festa.
Moradores relataram à reportagem da TV Gazeta que a casa funciona como um ponto de entretenimento para adultos. Também disseram que o local foi alvo de um ataque de traficantes de um bairro vizinho que queriam matar rivais que estavam no local.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que, no início da madrugada de última quarta-feira, uma guarnição foi acionada e prosseguiu até um estabelecimento comercial no Centro da Serra, onde o proprietário relatou que um grupo de indivíduos armados chegou em dois carros e renderam clientes e funcionários do local, levando diversos aparelhos celulares dos clientes e uma quantia em dinheiro do caixa do bar. A corporação afirmou que nenhum suspeito foi localizado no momento do fato. 

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Polícia Civil informou que "após tomar conhecimento do fato, realizou as primeiras diligências e apurações e o caso segue sob investigação". Qualquer informação sobre os suspeitos pode ser passada pelo Disque-Denúncia, através do telefone 181.
Quanto ao uso de uniformes pelos criminosos, a corporação declarou que, para a compra de roupas oficiais da Polícia Civil, é necessária apresentação de documentação. "Cabe ressaltar que os uniformes da PCES são vendidos em locais credenciados, mediante apresentação de documento funcional, e criminosos podem ser valer de falsificações para obter vestimentas semelhantes aos uniformes oficiais da corporação". 

Atualização

09/09/2022 - 6:15
A Polícia Civil enviou nota sobre o caso  no final da tarde desta sexta-feira (9). O texto foi atualizado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ducati renova a Multistrada V2S 2026 e reforça aposta no prazer ao pilotar
Imagem de destaque
'Fiz um experimento e descobri que a luz azul das telas não é o grande vilão do sono'
Imagem de destaque
Guns N' Roses no ES: motorista de aplicativo aproveita grade do Kleber Andrade para curtir show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados