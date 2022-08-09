Homem é assassinado a tiros em bar de Ibatiba

Um homem de 24 anos foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (8) dentro de um bar na Rua Manoel Luiz Trindade, no Centro de Ibatiba, na Região do Caparaó. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que Hudson Souza Almeida foi atingido por disparos feitos por um homem, que chegou ao local de carro e fugiu em seguida.
O crime aconteceu por volta das 21h20. Segundo relatos aos militares no local, a vítima foi socorrida por uma pessoa que estava no do bar. O proprietário do estabelecimento contou à PM que ouviu alguns estampidos e, em seguida, um cheiro forte de pólvora. Ele disse que, nesse momento, foi à porta lateral do local e viu Hudson Souza Almeida caído ao chão ao lado de uma bicicleta e de um celular.
Segundo a PM, testemunhas relataram no local que o suspeito do crime estava em um Volkswagen Gol, modelo antigo e de cor verde. Após os disparos, o atirador fugiu no veículo.
Hudson Souza Almeida foi socorrido por populares para o Pronto-Socorro de Ibatiba, mas morreu após dar entrada na unidade. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares. A Polícia Militar fez buscas, mas não localizou o suspeito.
A reportagem questionou a Polícia Civil sobre a motivação do crime e, por nota, a corporação disse que o caso segue sob investigação da delegacia de Ibatiba e até o momento, nenhum suspeito foi detido. Denuncias que ajudem na investigação podem ser feitas pelo 181, Disque-denúncia (181) e não é preciso identificação.