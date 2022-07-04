Perseguição policial termina com morte de foragido em Ibatiba

Caso aconteceu em Ibatiba Crédito: Prefeitura de Ibatiba

Um homem de 30 anos, foragido do sistema prisional, foi morto durante uma perseguição com a Polícia Militar na tarde deste domingo (3) em Ibatiba , na Região do Caparaó. O caso começou em Iúna após um assalto a um posto de combustível na cidade. O veículo usado no roubo foi localizado e o motorista tentou atropelar os militares que tentaram parar o veículo. A polícia atirou no carro, atingindo o motorista e o passageiro.

Segundo o registro da polícia, houve um assalto em posto de combustível em Iúna. Um suspeito, em um Onix preto, pediu para encher o tanque. O motorista anunciou o assalto ao frentista, colocando a mão na cintura por baixo da camisa, fazendo menção de estar portando uma arma de fogo. O frentista entregou RS 275,00 e chamou a polícia após o suspeito fugir.

PERSEGUIÇÃO

Após o roubo, policiais de municípios vizinhos montaram cercos nas cidades. O mesmo veículo, com o motorista e um passageiro, foi visto em Ibatiba e começou a ser seguido por uma viatura policial.

O motorista fugiu e acabou batendo em um veículo que estava na frente. O carona tentou abrir a porta para sair do veículo, mas o condutor impediu e acelerou o carro, o jogando em direção a um policial. O militar pulou e atirou contra o veículo. Ainda de acordo com o registro da PM, o motorista subiu no meio fio para tentar atropelar o policial.

O outro policial da equipe viu que o motorista estava com a mão direita abaixada na região da cintura e também atirou no Onix, que continuou em movimento e só parou quando bateu no muro de uma residência.

RESGATE

O carona saiu do veículo, já se jogando ao chão, pois estava ferido. O motorista foi encontrado no carro caído, segurado pelo cinto de segurança. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte do condutor.

Segundo a Polícia Militar, o motorista é Walace Garcia de Souza, que estava foragido do sistema prisional. Conforme nota da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) , ele fugiu da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo, unidade de regime semiaberto, em 9 de junho deste ano.

O passageiro, também ferido por tiros, foi levado para o pronto-socorro de Ibatiba e transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Ele disse aos militares que queria sair do carro, mas Walace o impediu e disse que ia passar por cima dos policiais.