Homem é morto com golpes de facão em assentamento MST, em Pinheiros

Um homem, de 46 anos, foi morto a golpes de facão na cabeça, neste sábado (02) no assentamento Fidel Castro, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem terra (MST), na zona rural do município de Pinheiros , região Norte do Espírito Santo. Segundo relato de testemunhas à polícia, Jose Carlos da Silva Suanderhus foi atacado por dois homens.

O crime aconteceu no assentamento, às margens da BR 101 , ao lado da comunidade Lagoa Seca. Segundo o registro da Polícia Militar , quando chegaram ao local, os militares já encontraram a vítima caída e sem sinais vitais.

A companheira de José Carlos da Silva contou para a polícia que estava indo ao encontro dele, quando em uma esquina presenciou dois homens saltarem da vegetação. Eles atingiram José Carlos com vários golpes de facão na cabeça, sem chance de defesa. Ela afirma ainda que tentou intervir, mas foi impedida por um dos suspeitos. A ação, de acordo com testemunhas, foi rápida e logo em seguida os agressores fugiram a pé.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência registraram no boletim que um dos suspeitos de ser autor do crime fazia parte da liderança do assentamento e que a possível motivação do ataque seria por desentendimento político e pessoal entre ele e a vítima.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares , para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Brunela Alves

Sobre o crime, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da delegacia de Pinheiros. Disse que até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.