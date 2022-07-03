Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Baleados dentro de casa, homem é morto e outro fica ferido em Cariacica

Amigo de uma das vítimas disse que ouviu os disparos e foi até a casa onde os crimes aconteceram, no bairro Cariacica Sede, na madrugada deste domingo (3)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

03 jul 2022 às 14:00

Publicado em 03 de Julho de 2022 às 14:00

Um homem foi assassinado e outro ficou ferido após levarem tiros na madrugada deste domingo (3), no bairro Cariacica Sede, em Cariacica. Os crimes aconteceram em uma casa da região. O amigo de um deles teria ouvido os disparos e se dirigido até o local, encontrando as vítimas. O estado de saúde do sobrevivente não foi divulgado.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada “por um popular que informou que mais cedo tinha ouvido tiros na região e, por estar preocupado com o amigo, teria ido até a residência dele, encontrando-o baleado”. Quando os policiais chegaram ao imóvel, uma vítima já havia morrido e a outra foi socorrida de ambulância.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que o caso seguirá sob investigação pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que, até o início da tarde deste domingo (3), nenhum suspeito havia sido detido. “Detalhes da apuração não serão divulgados, por enquanto”, esclareceu.
O corpo do homem morto foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e liberado aos familiares. Quem tiver qualquer informação sobre os crimes deve registrá-la por meio do Disque Denúncia (181). “A contribuição pode ser anônima”, reforçou a PC.

Veja Também

Homem ouve grito de socorro e encontra vizinho assassinado em Viana

Militar da Marinha é preso após roubar mulher em Vitória

Mulher é atropelada pelo próprio carro e morre em Ibatiba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Cariacica homicídio Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados