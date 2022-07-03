Baleados dentro de casa, homem é morto e outro fica ferido em Cariacica

Um homem foi assassinado e outro ficou ferido após levarem tiros na madrugada deste domingo (3), no bairro Cariacica Sede, em Cariacica. Os crimes aconteceram em uma casa da região. O amigo de um deles teria ouvido os disparos e se dirigido até o local, encontrando as vítimas. O estado de saúde do sobrevivente não foi divulgado.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada “por um popular que informou que mais cedo tinha ouvido tiros na região e, por estar preocupado com o amigo, teria ido até a residência dele, encontrando-o baleado”. Quando os policiais chegaram ao imóvel, uma vítima já havia morrido e a outra foi socorrida de ambulância.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que o caso seguirá sob investigação pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que, até o início da tarde deste domingo (3), nenhum suspeito havia sido detido. “Detalhes da apuração não serão divulgados, por enquanto”, esclareceu.
O corpo do homem morto foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e liberado aos familiares. Quem tiver qualquer informação sobre os crimes deve registrá-la por meio do Disque Denúncia (181). “A contribuição pode ser anônima”, reforçou a PC.