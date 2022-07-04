Casal morre após carro capotar em ribanceira no Sul do ES

Um homem de 31 anos e uma mulher de 26 morreram em um acidente de carro na noite de domingo (3), na Rodovia Pedro Cola, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo o registro policial, as vítimas são Cristiano Santos Silva e Ana Paula Lã Vitoriano. O casal morava em Castelo e estava em um Volkswagen Gol, que capotou em uma ribanceira.
O acidente aconteceu no km 01 da rodovia, que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante. As vítimas seguiam sentido Venda Nova quando o carro saiu da rodovia e capotou. O Corpo de Bombeiros foi acionado, além de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O teto do veículo precisou ser aberto pelos bombeiros para a retirada dos dois. A equipe do Samu constatou que as vítimas morreram no local. A perícia foi acionada e um serviço de funerária fez o transporte dos corpos para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.