Carro atinge lanchonete em Vila Velha Crédito: Archimedis Patrício

Um carro invadiu uma lanchonete na noite de domingo (3), localizada em um posto de combustíveis na esquina das avenidas Champangnat com a Hugo Musso, na Praia da Costa, em Vila Velha , Grande Vitória. Colegas dos ocupantes do automóvel contaram que os homens trabalharam na montagem de uma arena de vôlei na cidade canela-verde.

Testemunhas relataram à reportagem da TV Gazeta que, enquanto o motorista habilitado comprava um lanche, o carona — diante do pedido do frentista para liberar o espaço na bomba de combustíveis — assumiu a direção do veículo, causando a colisão. O motorista, que estava no estabelecimento, acabou ficando ferido na perna com os estilhaços da porta de vidro da loja quebrada pelo veículo.

Your browser does not support the audio element. Carona assume direção de carro e invade lanchonete em Vila Velha

Segundo a Polícia Militar, o carona não é habilitado e tinha sinais de embriaguez. O sargento Sinclair afirmou que o homem se recusou a fazer o teste do bafômetro.

“Devido ao aparente estado de embriaguez, ele vai ser conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis. Durante a entrevista com os policiais, ele mesmo falou que estava com o amigo ingerindo bebida alcoólica momentos antes do acidente”, destacou o sargento Sinclair à TV Gazeta, na noite de domingo.

Carro atinge lanchonete em Vila Velha Crédito: Archimedis Patrício

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada no início da noite de domingo (3) para verificar a informação de que um veículo havia invadido uma lanchonete na Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, em Vila Velha. "No local, o condutor do veículo informou que o carro era locado e que enquanto seu amigo, responsável pela locação, tinha ido ao posto ao lado, pegou a direção do carro e acelerou, colidindo contra o estabelecimento", destacou.