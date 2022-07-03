Criança e homem são baleados na praça de Itaquari, em Cariacica

Duas pessoas foram baleadas em um ataque na noite desse sábado (02), na praça de Itaquari, em Cariacica. As vítimas são um menino de 11 anos e um homem de aproximadamente 40 anos.
Testemunhas revelaram à reportagem da TV Gazeta, que esteve no bairro na manhã deste domingo (03), que os tiros começaram por volta das 21h de sábado. Um grupo de pessoas estava na pracinha quando dois suspeitos chegaram em uma moto, já disparando na direção da criança e do homem.
Ninguém soube informar se eles tinham alguma relação de amizade ou parentesco. Na hora dos disparos, cada um correu para um lado: o homem foi atingido por um tiro nas costas, enquanto o menino, que correu por cerca de 500 metros e chegou a ser perseguido pelos criminosos, foi atingido três vezes na região dos braços.
A Polícia Militar informou que foi acionada após duas pessoas darem entrada no Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica. "Uma guarnição prosseguiu até o local e constatou o fato. Ninguém soube informar sobre autoria ou motivação", completou a nota. Eles não souberam dar detalhes sobre o estado de saúde dos baleados.
O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o www.disquedenuncia181.es.gov.br", finalizou a Polícia Civil.
Com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta