Criança e homem são baleados na praça de Itaquari, em Cariacica

Testemunhas revelaram à reportagem da TV Gazeta , que esteve no bairro na manhã deste domingo (03), que os tiros começaram por volta das 21h de sábado. Um grupo de pessoas estava na pracinha quando dois suspeitos chegaram em uma moto, já disparando na direção da criança e do homem.

Ninguém soube informar se eles tinham alguma relação de amizade ou parentesco. Na hora dos disparos, cada um correu para um lado: o homem foi atingido por um tiro nas costas, enquanto o menino, que correu por cerca de 500 metros e chegou a ser perseguido pelos criminosos, foi atingido três vezes na região dos braços.