Dupla assalta homem e rouba mochila com R$ 150 mil em Ibatiba

Um homem de 62 anos foi vítima de um assalto e teve a mochila contendo cerca de R$ 150 mil — em dinheiro e cheques — roubada na manhã desta segunda-feira (20), no Centro em Ibatiba, na região do Caparaó capixaba.
Segundo o 14º Batalhão da Polícia Militar, a vítima estava se deslocando de uma casa lotérica para uma agência bancária quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta. O suspeito que estava na garupa do veículo portava uma arma de fogo. “Até o momento, os autores não foram identificados”, informou a polícia.
ORIENTAÇÕES À VITIMA
Em nota, a Polícia Civil disse que “em casos em que não há flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato junto à Polícia Civil, e só é possível verificar a tramitação através do boletim de ocorrência registrado pela vítima”, informou.
A corporação também comunicou que, caso não possuam um boletim, as vítimas desse tipo de caso devem registrar a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio do site da Delegacia On-line.
Por fim, a Polícia Civil destacou que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, ou pelo site em que é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. “O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas. O 190 deve ser acionado em caso de crime em andamento”, finalizou a corporação.