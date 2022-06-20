Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dinheiro e cheques

Dupla assalta homem e rouba mochila com R$ 150 mil em Ibatiba

Vítima de 62 anos estava se deslocando de uma casa lotérica para uma agência bancária quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta, um deles armado

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 18:44

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

20 jun 2022 às 18:44
Um homem de 62 anos foi vítima de um assalto e teve a mochila contendo cerca de R$ 150 mil — em dinheiro e cheques — roubada na manhã desta segunda-feira (20), no Centro em Ibatiba, na região do Caparaó capixaba.
Segundo o 14º Batalhão da Polícia Militar, a vítima estava se deslocando de uma casa lotérica para uma agência bancária quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta. O suspeito que estava na garupa do veículo portava uma arma de fogo. “Até o momento, os autores não foram identificados”, informou a polícia.
Viatura da Polícia Militar
A Polícia Militar registrou a ocorrência do crime em Ibatiba Crédito: Carlos Alberto Silva

ORIENTAÇÕES À VITIMA

Em nota, a Polícia Civil disse que “em casos em que não há flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato junto à Polícia Civil, e só é possível verificar a tramitação através do boletim de ocorrência registrado pela vítima”, informou.
A corporação também comunicou que, caso não possuam um boletim, as vítimas desse tipo de caso devem registrar a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio do site da Delegacia On-line.
Por fim, a Polícia Civil destacou que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, ou pelo site em que é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. “O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas. O 190 deve ser acionado em caso de crime em andamento”, finalizou a corporação.

Veja Também

Assassino afasta testemunha e mata homem a tiros em Ibatiba

Homem é morto a tiros dentro de bar em Ibatiba

Homem é morto a tiros no terraço de casa em Ibatiba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ibatiba Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados