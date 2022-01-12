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Crime

Homem é morto a tiros dentro de bar em Ibatiba

Assassinato foi registrado na tarde desta terça-feira (11). Suspeito de cometer o crime fugiu de moto após atirar contra a vítima
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 jan 2022 às 12:50

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 12:50

Homem é morto a tiros dentro de bar em Ibatiba
Homem é morto a tiros dentro de bar em Ibatiba Crédito: Reprodução/ Internauta
Um homem, que não teve o nome revelado pela polícia, foi morto a tiros dentro de um bar no bairro Ipê, em Ibatiba, na Região do Caparaó. O crime aconteceu no final da tarde desta terça-feira (11). O atirador fugiu em uma motocicleta após o assassinato. Até o momento, nenhum suspeito foi preso, segundo a polícia.
De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram aos militares que um homem, vestido com roupas de chuva, chegou no local em uma motocicleta e fez diversos disparos contra a vítima, que estava sentada no bar. Outras pessoas no local não ficaram feridas.
A polícia informou que buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado. A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da delegacia de Ibatiba e diligências estão em andamento. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares. Informações que ajudem na investigação podem ser repassadas a polícia de forma anônima pelo 181.

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