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Polícia divulga lista atualizada dos criminosos mais procurados do ES

De acordo com o delegado Romualdo Gianordoli, da DHPP de Vitória, alguns dos foragidos podem estar escondidos em outros estados. Ainda assim, seguem comandando ações em solo capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2022 às 09:27

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 09:27

Polícia divulga lista atualizada dos criminosos mais procurados do ES
As identidades dos 12 criminosos mais procurados do Espírito Santo foram divulgadas em uma lista atualizada pela Polícia Civil nesta terça-feira (11).
Segundo as investigações, tratam-se de líderes de facções com forte atuação em regiões da Grande Vitória. A polícia pede colaboração da população capixaba para encontrar os foragidos.
"São homicidas, indivíduos extremamente violentos. Não tem nada de bom aí. Esperamos que a população nos ajude nessa empreitada de prender esses criminosos", disse o delegado responsável pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória, Romualdo Gianordoli.

OS 12 MAIS PROCURADOS

  1. Fernando Moraes Pereira Pimenta (Marujo)
  2. Luan Faria Gomes
  3. Bruno Gomes Faria
  4. Gabriel Gomes Faria
  5. Vinícius Domingos Lopes
  6. Willian Zanoli
  7. Jackson dos Santos Sodré
  8. José Maria de Araújo
  9. Erick de Almeida Bastos
  10. Gabriel Augusto dos Anjos
  11. Sérgio Raimundo Soares da Silva Filho
  12. Maycon Rocha Cabral
O número um da lista é Fernando Moraes Ferreira Pimenta, conhecido no mundo do crime como "Marujo". Ele é apontado como chefe de uma organização criminosa que atua na Grande Vitória. É envolvido no crime desde 2014 e possui extensa ficha criminal. Contra ele há cinco mandados de prisão em aberto.
Fernando Moraes Pereira Pimenta, vulgo Marujo
Fernando Moraes Pereira Pimenta, vulgo Marujo Crédito: Divulgação/Sesp
"Alguns desses [como o Marujo] conseguiram poder financeiro tão grande que podem ficar escondidos em favelas do Rio de Janeiro para se esconder", declarou o delegado.
Paulo Ricardo Ferreira Souza, vulgo Loló
Paulo Ricardo Ferreira Souza, vulgo Loló, foi preso recentemente Crédito: Divulgação/Sesp
A polícia conseguiu prender Paulo Ricardo Ferreira Souza, o "Loló", de 25 anos, que era o quarto mais procurado no Espírito Santo. Ele era o chefe da organização criminosa que provocava tiroteios em Planalto Serrano, na Serra, ordenando ataques a gangues rivais.
Caso tenha informações a respeito sobre algum dos procurados, é possível informar a polícia pelo Disque-Denúncia, por meio do número 181.
Com informações da TV Gazeta

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