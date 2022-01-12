Corpo é achado dentro de carro incendiado em Cariacica

Um corpo foi encontrado dentro de um carro incendiado no bairro Padre Mathias, na Rodovia do Contorno, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (12). O carro, segundo a polícia, é de uma locadora de veículos e não tem restrição de furto ou roubo.
A suspeita é que a vítima seja motorista de aplicativo. O corpo foi totalmente queimado e a identificação será feita por meio de exame de DNA da ossada levada para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A Polícia Civil investiga o crime.
O veículo, que também não teve o modelo identificado e ficou completamente destruído, estava em meio a um matagal, próximo a um campo de futebol. A área foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho da perícia.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta