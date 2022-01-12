Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Não  identificado

Corpo é achado dentro de carro incendiado em Cariacica

Devido à destruição causada pelas chamas, não foi possível reconhecer a vítima. Segundo a polícia, a suspeita é de que o corpo seja de um motorista de aplicativo. O veículo era alugado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2022 às 12:18

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 12:18

Polícia
O veículo estava completamente destruído e o corpo completamente queimado Crédito: Ronaldo Rodrigues
Um corpo foi encontrado dentro de um carro incendiado no bairro Padre Mathias, na Rodovia do Contorno, em Cariacica, na manhã desta quarta-feira (12). O carro, segundo a polícia, é de uma locadora de veículos e não tem restrição de furto ou roubo. 
A suspeita é que a vítima seja motorista de aplicativo. O corpo foi totalmente queimado e a identificação será feita por meio de exame de DNA da ossada levada para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. A Polícia Civil investiga o crime.
O veículo, que também não teve o modelo identificado e ficou completamente destruído, estava em meio a um matagal, próximo a um campo de futebol. A área foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho da perícia.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

Veja Também

Polícia divulga lista atualizada dos criminosos mais procurados do ES

Após morte de homem em confronto com a PM, ônibus é incendiado em Cariacica

Filho de homem encontrado morto em canavial é baleado em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Motorista de Aplicativo Polícia Civil Uber
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como chatbot de IA descobriu condição rara de mulher após anos de diagnósticos errados
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA
Imagem de destaque
Touro foge de rodeio e deixa jovem ferida em Baixo Guandu; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados