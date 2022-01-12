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Bairro Presidente Médici

Após morte de homem em confronto com a PM, ônibus é incendiado em Cariacica

Depois da morte de Alessandro Freitas Santos, de 29 anos, um ônibus do Sistema Transcol foi incendiado no bairro Presidente Médici, por volta das 22h desta terça (11)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

12 jan 2022 às 08:01

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 08:01

Ônibus foi incendiado depois de morte de homem de 29 anos durante confronto com a polícia
Ônibus foi incendiado depois de morte de homem de 29 anos durante confronto com a polícia Crédito: Leitor de A Gazeta
Um ônibus do Sistema Transcol foi incendiado no bairro Presidente Médici, em Cariacica, por volta das 22h desta terça-feira (11). O crime seria uma retaliação à morte de um homem de 29 anos, identificado como Alessandro Freitas Santos, durante um confronto de traficantes com a Polícia Militar.
O confronto aconteceu, segundo a polícia, em uma área conhecida como Berlim, no Morro do Quiabo. Os policiais disseram que foram recebidos a tiros e, então, revidaram. Um dos atiradores morreu e o outro foi baleado.
Ônibus foi incendiado depois de morte de homem de 29 anos durante confronto com a polícia
Homem de 29 anos foi identificado como Alessandro Freitas Santos Crédito: Redes Sociais
O confronto teria acontecido por volta das 20h. Segundo a Polícia Militar, com Alessandro foram encontrados uma espingarda calibre 12, drogas, munições e dinheiro. Ele chegou a ser socorrido para o Pronto Atendimento de Alto Laje, mas não resistiu. 
Em um vídeo gravado por uma moradora do bairro, é possível ver Alessandro sendo carregado depois do confronto. Outras pessoas aparecem discutindo com os policiais. Veja abaixo:
Cerca de duas horas depois, o ônibus foi incendiado. O motorista relatou aos policiais que cerca de 20 pessoas encapuzadas e armadas entraram no coletivo, próximo ao ponto final do bairro Presidente Médice, e ordenaram que ele descesse. Em seguida, o grupo ateou fogo no veículo.

ÔNIBUS NÃO ESTÃO CIRCULANDO NA REGIÃO

Por conta da situação ocorrida na noite desta terça, os ônibus não estão indo até o ponto final nesta quarta-feira (12), parando na praça do bairro Porto de Santana. A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) confirmou que o incêndio ao coletivo trata-se de uma retaliação à morte de Alessandro.

Ônibus incendiado em Cariacica

Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb/ES) confirmou que, por motivo de segurança para passageiros e trabalhadores do sistema Transcol, as linhas que atem aos bairros Presidente Médice, Porto de Santana e Flexal não estão indo até o ponto final.
A companhia garantiu que, assim que a situação voltar ao normal, os itinerários originais voltarão a ser cumpridos.

O QUE DIZ A SESP

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que uma viatura estava em patrulhamento pelo bairro Presidente Médice, na região conhecida como Berlim, quando os policiais viram traficantes armados. Quando viram a viatura, os suspeitos tentaram fugir, fazendo uma mulher de refém e atirando contra os militares.
Em seguida, conforme a Sesp, os suspeitos soltaram a mulher e, então, os policiais atiraram contra eles. Depois do confronto, os agentes encontraram um homem baleado segurando uma bolsa com drogas. A secretaria explicou que o homem foi socorrido por moradores, que se alteraram com os militares.
Com informações de Daniela Carla e Any Cometti, da TV Gazeta

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