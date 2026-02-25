A Gazeta - Agora

Motorista é detido com pássaros silvestres no porta-malas na BR 101, no ES

Publicado em 25/02/2026 às 09h01
Cinco coleiros, pássaros silvestres, foram encontrados com motorista na BR 101 no Sul do ES Crédito: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Um motorista foi detido ao transportar cinco pássaros silvestres no porta-malas de um carro na BR 101, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (24). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem relatou que retornava para Guarapari. Ele afirmou ter saído da cidade com destino à capital do Rio de Janeiro para levar um passageiro, cujo nome disse não saber.

Ainda de acordo com o motorista, ele recebeu R$ 1.500 para buscar uma encomenda que estava no porta-malas do veículo. No compartimento, os policiais encontraram duas gaiolas com cinco pássaros da espécie coleiro. O homem informou que não possuía a documentação necessária para o transporte de animais silvestres e, por isso, foi encaminhado à delegacia.

Polícia Civil foi procurada para informar quais medidas foram adotadas em relação ao detido, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.

