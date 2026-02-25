Desavença

Após três anos, homem que matou irmã por herança em Guarapari segue foragido

Crime motivado por disputa de herança ocorreu em 2022, na zona rural de Guarapari; acusado responde por homicídio qualificado e tentativa de homicídio

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 07:46

Davison Barros Pereira, de 51 anos, suspeito de matar a própria irmã, Fernanda da Silva Pereira, continua foragido três anos após o crime, O assassinato, motivado por uma disputa de herança, ocorreu em novembro de 2022, em um sítio na região de Jacarandá, zona rural de Guarapari.

De acordo com as investigações, Davison atirou contra a irmã e fugiu em seguida. Fernanda, que tinha 23 anos à época, foi ao local acompanhada de um tio — que também foi baleado —, da mãe e da namorada. As duas conseguiram escapar sem ferimentos. Segundo um advogado e amigo da família, que preferiu não se identificar, o tio ficou internado por três meses, recebeu alta e deixou o Espírito Santo.

Fernanda era filha do segundo casamento do pai de Davison, já falecido. Após a morte dele, a vítima se tornou inventariante e os irmãos passaram a disputar judicialmente a herança. O sítio estava em processo de divisão de bens.

No dia do crime, a vítima foi até o sítio para conversar com o irmão. Ela e os familiares foram recebidos por Davison e pela esposa dele, que estavam com um facão, iniciando uma discussão. Em determinado momento, o suspeito pegou uma arma de fogo e efetuou disparos contra a irmã.

A namorada da vítima à epoca contou que implorou várias vezes para que Davison não atirasse na irmã dele, mas sem sucesso. A jovem chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Viana, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil informou que o inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público. Contra Davison há um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de homicídio. “A partir da expedição dos mandados pelo Judiciário, qualquer agência de segurança pode cumprir a prisão”, disse a corporação.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Guarapari, denunciou Davison por homicídio consumado e tentativas de homicídio. Segundo o órgão, os crimes foram qualificados por motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas.

“O acusado ainda encontra-se foragido. Apesar disso, o processo segue sem a presença do réu, já que contratou advogado particular e, por isso, terá de apresentar defesa técnica”, informou o MPES.

Ajude a polícia Qualquer pessoa que tiver informação sobre o paradeiro do suspeito de matar Fernanda pode denunciar pelo Disque-Denúncia, por meio do telefone 181. A ligação é gratuita e o anonimato é garantido. Se preferir, a denúncia pode ser feita pela internet, no site disquedenuncia181.es.gov.br

Desespero

Na época do crime, a namorada da vítima, que também não quis ser identificada, contou os momentos de tensão que viveu quando chegaram ao sítio. "A gente foi lá para dar uma olhada, até porque ela era a inventariante do processo que está correndo e ela queria saber a situação do sítio, se estava bem cuidado. A gente foi lá na paz, sem querer confusão, sem querer tumulto, sem querer briga com ninguém. Quando a gente chegou, ela falou que queria um lugar mais afastado para tentar contato, tentar fazer uma ligação. E quando a gente voltou a gente já ouviu a gritaria e confusão, e, então, o irmão dela estava com um facão na mão", relatou.

A companheira de Fernanda disse que o irmão da vítima foi para dentro de casa para pegar uma arma e começou a atirar. Ela contou que pediu várias vezes para que o homem parasse, mas não adiantou. "Ele foi para dentro de casa e pegou a arma, foi muito rápido e já voltou. Como ela [Fernanda] tava de frente para a porta, tomou o primeiro disparo na barriga e ele também acertou o tio dela várias vezes. Aí eu me ajoelhei na frente dele e pedi pra que ele não atirasse mais. E a todo tempo ele gritando, mandando a gente sair".

A namorada de Fernanda disse ainda que ela foi ameaçada pela mulher do irmão de Fernanda com um facão e que teve que fugir pelo mato para pedir ajuda. Apesar disso, a companheira de Davison não foi indiciada.

"Eu peguei ela [Fernanda], com a ajuda da mãe. A gente pegou ela no colo, desceu uma escada, desceu uma ladeira, encostou ela no carro, e ela perdendo muito sangue. Eu tirei a minha blusa e coloquei na barriga dela para tentar estancar. Eu levantei com as mãos para o alto, eu pedi pelo amor de Deus para que ele parasse, a gente só queria a chave do carro. Quando eu saí de perto dela, ele deu outro disparo que acertou o braço dela, e então a gente entrou na casa, tentando procurar a chave e a esposa dele já veio com um facão para cima da gente. Eu levantei as mãos, eu não tinha nada, eu estava seminua, suja de sangue, descalça, não tinha condição de ferir ninguém, eu só queria sair dali [...] A mãe dela falou que a gente tinha que sair dali, a gente não poderia passar em frente à casa porque ele iria matar a gente também. A gente teve que fugir pelo mato, teve que andar um pedaço bem grande até chegar num bar e lá o pessoal ajudou" contou.

Herança do pai

Segundo familiares, o sítio em que o crime aconteceu é herança do pai de Fernanda e Davison, que morreu em 2020. O irmão mais velho foi morar no local meses antes do crime. "Ela estava sempre indo lá, sempre pagando pessoas para manter o sítio limpo, a piscina limpa, ela cuidava do sítio, uma coisa que os irmãos não faziam", afirmou a companheira da vítima.

A Fernanda já registrou vários boletins de ocorrência contra o irmão. Tinha uma briga por herança. Até então, devia ter uns três ou quatro meses que ele tava morando no sítio. A Fernanda cresceu naquele lugar, o pai dela morou ali e ela amava aquele lugar porque ela tinha lembranças X Namorada de Fernanda

A namorada de Fernanda contou sobre o momento em que ela e a mãe da vítima receberam a notícia da morte. "Eles iriam levar a mãe da Fernanda e eu para o DPJ (Delegacia Regional), só que no meio do caminho a gente ouviu pelo rádio da polícia que ela tinha ido a óbito. A mãe dela passou mal, desmaiou, eu achei que ela tivesse morrido, eu também estava passando mal, mas eu tinha que ser muito forte, eu não pude chorar, eu não pude fazer nada e a gente chegou à UPA de Viana Sede e a Fernanda tava lá, já sem vida", relatou.

Sonho interrompido

"Ele continua solto e a gente quer justiça porque ele interrompeu a vida de uma menina de 23 anos que tinha sonhos. Ela estava no quarto período da faculdade de Direito e o sonho dela era ser advogada. O amor da minha vida foi embora, Senhor. Eu tinha tantos planos com ela, isso não é justo. O que eu vou fazer sem ela, eu não consigo ficar um dia sem ela. Ele matou o amor da vida de alguém, matou a filha de alguém, a Fernanda tinha família e ele infelizmente interrompeu tudo isso", desabafou a namorada da vítima.

