Motorista é detido com 3 kg de drogas em pneu estepe na BR 101, no Sul do ES

Um motorista foi detido ao transportar 3 quilos de drogas escondidos dentro do pneu estepe de um carro na BR 101 em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na madrugada de terça-feira (24). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem foi abordado durante uma fiscalização e informou que não estava com os documentos pessoais. Ele afirmou que retornava para Mantenópolis, no Noroeste capixaba, após uma viagem turística à capital do Rio de Janeiro. No entanto, ao ser questionado, não soube dar detalhes sobre o passeio nem sobre a hospedagem, o que levantou suspeitas.

Durante a vistoria no veículo, os policiais notaram que o pneu estepe estava solto e danificado. Além disso, a chave de rodas foi encontrada no banco traseiro, fora do compartimento habitual. O motorista acabou admitindo que transportava entorpecentes.

Ao abrirem o pneu, os agentes encontraram três tabletes de drogas — cocaína, crack e maconha — totalizando cerca de 3 quilos. Segundo a PRF, o suspeito confessou que recebeu R$ 1 mil para buscar a carga em uma comunidade do Rio de Janeiro e levá-la até Mantenópolis. O homem foi encaminhado à delegacia.