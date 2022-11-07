Tio de jovem morta pelo irmão em sítio de Guarapari está em estado grave

Homem está internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória Crédito: Fernando Madeira

O homem baleado durante uma discussão em um sítio na região de Jacarandá, zona rural de Guarapari , segue internado e em estado grave, segundo familiares. O crime aconteceu na tarde do último sábado (5). A vítima – que não teve o nome divulgado – estava no local acompanhando a sobrinha Fernanda da Silva Pereira, de 23 anos, morta a tiros. O suspeito de atirar contra eles é irmão da jovem, que não foi identificado.

Com Fernanda e o tio, estavam a mãe da jovem e a namorada dela – elas conseguiram escapar dos disparos e não foram atingidas. De acordo com familiares, o motivo da briga seria uma disputa por herança.

O tio de Fernanda foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Ele segue sem previsão de alta.

A namorada de Fernanda da Silva Pereira, de 23 anos, que estava com ela no momento do crime, vai prestar depoimento às 14h desta segunda-feira (7), na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.

Sobre o crime

Na tarde do último sábado (5), Fernanda da Silva Pereira, de 23 anos, foi a um sítio com familiares para conversar com o irmão, que estava morando no local. Eles estavam em processo de separação de bens pela morte do pai.

"Estão em litígio devido à herança do pai. O pai faleceu e deixou um patrimônio. Ela é filha do segundo casamento e a inventariante. O sítio em questão é um dos bens que estava no inventário. Ela foi lá para conversar com ele, com a mãe dela, o tio e a namorada dela. Quando chegaram, ele e a esposa já os receberam com um facão. Houve uma discussão prévia e ele entrou em casa e pegou a arma e deu dois disparos contra a irmã, que mataram ela", contou o advogado Luiz Maciel.

Fernanda da Silva Pereira, 23, morreu durante uma briga de família em Guarapari Crédito: Reprodução

"A gente foi lá para dar uma olhada, até porque ela era a inventariante do processo que está correndo e ela queria saber a situação do sítio, se tava bem cuidado. A gente foi lá na paz, sem querer confusão, sem querer tumulto, sem querer briga com ninguém. Quando a gente chegou, ela falou que queria um lugar mais afastado para tentar contato, tentar fazer uma ligação. E quando a gente voltou a gente já ouviu a gritaria e confusão e então o irmão dela estava com um facão na mão", relatou a autônoma de 24 anos, companheira da vítima.

A companheira de Fernanda disse que o irmão da vítima foi para dentro de casa para pegar uma arma e começou a atirar. Ela contou que pediu várias vezes para que o homem parasse de atirar, mas que ele não parou.

"Ele foi pra dentro de casa e pegou a arma, foi muito rápido e já voltou. Como ela [Fernanda] tava de frente pra porta ela tomou o primeiro disparo na barriga e ele também acertou o tio dela várias vezes. Aí eu me ajoelhei na frente dele e pedi pra que ele não atirasse mais. E a todo tempo ele gritando, mandando a gente sair" , disse a namorada da vítima.

Fernanda chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Viana após ser baleada, mas não resistiu aos ferimentos.