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Briga por herança

Tio de jovem morta pelo irmão em sítio de Guarapari está em estado grave

Ele foi baleado com a sobrinha Fernanda da Silva Pereira, de 23 anos, que havia ido ao local conversar com o irmão e acabou assassinada na tarde do último sábado (5)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

07 nov 2022 às 10:37

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 10:37

Hospital Estadual de Urgência e Emergência, (São Lucas), em Vitória
Homem está internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O homem baleado durante uma discussão em um sítio na região de Jacarandá, zona rural de Guarapari, segue internado e em estado grave, segundo familiares. O crime aconteceu na tarde do último sábado (5). A vítima – que não teve o nome divulgado – estava no local acompanhando a sobrinha Fernanda da Silva Pereira, de 23 anos, morta a tiros. O suspeito de atirar contra eles é irmão da jovem, que não foi identificado.
Com Fernanda e o tio, estavam a mãe da jovem e a namorada dela – elas conseguiram escapar dos disparos e não foram atingidas. De acordo com familiares, o motivo da briga seria uma disputa por herança.
O tio de Fernanda foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Ele segue sem previsão de alta.
A namorada de Fernanda da Silva Pereira, de 23 anos, que estava com ela no momento do crime, vai prestar depoimento às 14h desta segunda-feira (7), na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.

Sobre o crime

Na tarde do último sábado (5), Fernanda da Silva Pereira, de 23 anos, foi a um sítio com familiares para conversar com o irmão, que estava morando no local. Eles estavam em processo de separação de bens pela morte do pai.
"Estão em litígio devido à herança do pai. O pai faleceu e deixou um patrimônio. Ela é filha do segundo casamento e a inventariante. O sítio em questão é um dos bens que estava no inventário. Ela foi lá para conversar com ele, com a mãe dela, o tio e a namorada dela. Quando chegaram, ele e a esposa já os receberam com um facão. Houve uma discussão prévia e ele entrou em casa e pegou a arma e deu dois disparos contra a irmã, que mataram ela", contou o advogado Luiz Maciel.
Fernanda da Silva Pereira, 23, morreu durante uma briga de família em Guarapari
Fernanda da Silva Pereira, 23, morreu durante uma briga de família em Guarapari Crédito: Reprodução
A namorada da vítima, que não quis ser identificada, contou os momentos de tensão que viveu quando elas chegaram no sítio.
"A gente foi lá para dar uma olhada, até porque ela era a inventariante do processo que está correndo e ela queria saber a situação do sítio, se tava bem cuidado. A gente foi lá na paz, sem querer confusão, sem querer tumulto, sem querer briga com ninguém. Quando a gente chegou, ela falou que queria um lugar mais afastado para tentar contato, tentar fazer uma ligação. E quando a gente voltou a gente já ouviu a gritaria e confusão e então o irmão dela estava com um facão na mão", relatou a autônoma de 24 anos, companheira da vítima.
A companheira de Fernanda disse que o irmão da vítima foi para dentro de casa para pegar uma arma e começou a atirar. Ela contou que pediu várias vezes para que o homem parasse de atirar, mas que ele não parou.
"Ele foi pra dentro de casa e pegou a arma, foi muito rápido e já voltou. Como ela [Fernanda] tava de frente pra porta ela tomou o primeiro disparo na barriga e ele também acertou o tio dela várias vezes. Aí eu me ajoelhei na frente dele e pedi pra que ele não atirasse mais. E a todo tempo ele gritando, mandando a gente sair" , disse a namorada da vítima.
Fernanda chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Viana após ser baleada, mas não resistiu aos ferimentos.
O caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. Os nomes dos demais envolvidos na ocorrência e o estado de saúde do homem ferido a tiros não foram divulgados.

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