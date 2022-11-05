Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Briga de família acaba com jovem morta em sítio de Guarapari

Fernanda da Silva Pereira, de 23 anos, e o irmão estavam em disputa judicial em relação ao sítio; ela foi até o local para conversar, mas houve discussão e ele acabou  atirando e matando a irmã
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

05 nov 2022 às 17:52

Publicado em 05 de Novembro de 2022 às 17:52

Um homem e uma mulher foram baleados em um sítio na região de Jacarandá, zona rural de Guarapari, na tarde deste sábado (5). Ambos foram socorridos, mas a mulher, identificada como Fernanda da Silva Pereira, de 23 anos, acabou morrendo.
Informações iniciais passadas pela Polícia Militar eram de que um homem e uma mulher teriam invadido um sítio com o objetivo de agredir, com um facão, um indivíduo.
No entanto, segundo um advogado da família, que preferiu não se identificar, Fernanda seria irmã do dono do sítio, fruto do segundo casamento do pai deles, que faleceu. Após a morte do pai, os irmãos estavam em disputa judicial por conta da herança dele. Ambos tentavam chegar a um acordo em relação ao sítio, que ficou com a irmã, mas, ainda assim, o acusado de atirar não quis sair do local.
Ainda de acordo com o advogado, Fernanda foi ao sítio junto com a mãe, que é madrasta do acusado, a namorada e um tio para conversarem. Mas quando chegaram ao local, foram recebidos pelo acusado e sua esposa, que estavam com um facão,  tendo início  uma discussão. Em determinado momento, o suspeito teria pegado uma arma e atirado duas vezes contra a irmã. Ele ainda atirou contra o tio da vítima e tentou matar a mãe e a namorada de Fernanda, que conseguiram escapar. 
O suspeito fugiu após os disparos. 
Fernanda da Silva Pereira é morta a tiros pelo próprio irmão
Fernanda da Silva Pereira foi morta a tiros e acusado é o próprio irmão Crédito: Redes Sociais
Na versão dada pela polícia à reportagem, Fernanda teria entrado no sítio com um homem e, ao visualizar os suspeitos, o indivíduo, para se defender e também tentar evitar que o sítio fosse invadido, efetuou disparos de arma de fogo. O homem e a mulher foram atingidos, porém quando a PM chegou ao local, ambos já tinham sido socorridos para o Pronto Atendimento (PA) de Viana. No PA, os policiais foram informados que a mulher tinha ido a óbito.
O tio de Fernanda foi transferido em estado grave para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O autor dos disparos fugiu e não foi localizado.
O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e, segundo a Polícia Civil, até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da mulher foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Correção

05/11/2022 - 9:21
A versão inicial informada pela Polícia Militar dizia que Fernanda e um homem teriam invadido o sítio e foram baleados por um indivíduo. Após publicação da matéria, um advogado da família da vítima entrou em contato com a reportagem e contou o que teria ocorrido. Por conta disso, o texto foi atualizado. 

Veja Também

Homem é encontrado morto dentro de trailer em Cariacica

Homem é preso por jogar carro contra manifestantes em Linhares

Corpo de mulher é encontrado com marcas de tiros em rodovia na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Guarapari Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Editais e Avisos - 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados