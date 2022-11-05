Corpo de mulher é encontrado com marcas de tiros em rodovia na Serra

Ainda segundo a PM, durante o policiamento no bairro, policiais militares foram acionados pelo Ciodes (190) para verificar a informação de que havia uma mulher caída na rodovia. A equipe se deslocou ao local e dois homens solicitaram a guarnição, pois tinham visualizado a vítima caída em uma curva. Os militares localizaram a mulher e constataram que ela estava morta e com marcas de disparos de arma de fogo. A perícia foi acionada.