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Crime

Corpo de mulher é encontrado com marcas de tiros em rodovia na Serra

Vítima foi encontrada na Rodovia Audifax Barcelos, no bairro Serra Centro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2022 às 15:08

Publicado em 05 de Novembro de 2022 às 15:08

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi encontrada morta caída na Rodovia Audifax Barcelos, no bairro Serra Centro, no município da Serra, na noite desta sexta-feira (04). De acordo com a Polícia Militar, ela foi assassinada com disparos de arma de fogo.
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Polícia Militar foi acionada via Ciodes (190)  Crédito: Fernando Madeira
Ainda segundo a PM, durante o policiamento no bairro, policiais militares foram acionados pelo Ciodes (190) para verificar a informação de que havia uma mulher caída na rodovia. A equipe se deslocou ao local e dois homens solicitaram a guarnição, pois tinham visualizado a vítima caída em uma curva. Os militares localizaram a mulher e constataram que ela estava morta e com marcas de disparos de arma de fogo. A perícia foi acionada.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e,  até o momento, nenhum suspeito foi detido. A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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