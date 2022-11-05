Baleada pelo ex no ES perde movimento das pernas: "Para Deus nada é impossível"

Talita Berger recebeu alta e agora se recupera em casa Crédito: Talita Berger

TV Gazeta que perdeu o movimento das pernas. Com uma bala de revólver alojada nas costas, Talita Berger, 29 anos, contou à produção daque perdeu o movimento das pernas. Ela foi ferida pelo ex-namorado com dois disparos de arma de fogo. Elton Ponath, de 35 anos, tirou a própria vida após o crime. O caso ocorreu em uma localidade no interior de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo.

"Estou na casa dos meus familiares. Fiquei com uma bala alojada nas costas e perdi o movimento da cintura para baixo. Os médicos dizem que é irreversível, mas eu sei que para Deus nada é impossível", disse a designer de unhas. Ela ainda não começou a fazer fisioterapia, mas deve iniciar nos próximos dias.

Ela recebeu alta do hospital na última quinta-feira (3). Ainda sem querer contar detalhes sobre o dia do crime, ela agradeceu às pessoas que rezaram por ela.

"Agradeço a todos as pessoas que rezaram e torceram por mim. Um dia de cada vez, tudo vai dar certo", afirmou.

O crime

Talita foi atingida com dois tiros em 21 de outubro. Mesmo ferida, ela conseguiu realizar uma videochamada para a mãe, Ivone Jastrow Berger, segundo o boletim de ocorrência, e pediu socorro. Na ligação de vídeo, a jovem relatou que após atirar contra ela, Elton cometeu suicídio. Familiares relataram que a relação dos dois era conturbada e, por isso, Talita decidiu terminar.

Talita foi baleada na casa da própria mãe, para onde ela se mudou após terminar o relacionamento com Elton Crédito: Reprodução

Após o fim da relação, ela foi morar com a mãe, na localidade de Santa Luzia, na zona rural de Santa Maria. A tentativa de homicídio ocorreu na residência da mãe da designer de unhas. Talita havia chegado do trabalho momentos antes, e a mãe dela não estava em casa. Cerca de dez minutos depois, o suspeito chegou, estacionou o veículo e entrou na residência. Na sequência, vizinhos relataram terem ouvido os disparos.

Antes de tentar matar a ex-namorada, o homem ainda teria postado uma mensagem nas redes sociais: "Que Deus me perdoe. Não quero mais decepcionar ninguém, por isso irei para o lado do meu pai. Mas não posso deixar a mulher que eu amo longe de mim. Obrigada por tudo. Desculpa", postou no status do WhatsApp.

Arma no chão

Ainda segundo a nota da Polícia Militar , quando a mãe de Talita chegou ao local, a filha estava no chão e ainda com vida. Já o indivíduo estava sentado no sofá, aparentemente sem sinais vitais. No chão, próximo ao pé direito dele, estava um revólver calibre 32, que foi apreendido e entregue à delegacia do município.

O Samu foi acionado e constatou o óbito de Elton. A Polícia Civil foi acionada, e a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.

Elton Ponath se matou após atirar duas vezes contra a ex-namorada, no interior de Santa Maria de Jetibá Crédito: Reprodução

Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de homicídio, seguido de suicídio por arma de fogo. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá, para elucidar as circunstâncias do ocorrido e a motivação.

Famíla da vítima pede ajuda

Diante da situação delicada de Talita, a família pede ajuda financeira para arcar com médicos, fisioterapia e psicologo para a moça. Doações podem ser feitas por pix, na chave (27) 997261807, no nome da própria Talita.