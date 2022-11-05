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Tiros e foguetório

PM apreende drogas após tiroteio entre gangues no Romão em Vitória

Uma pessoa foi detida e levada para a delegacia. Helicóptero do Notaer foi acionado para dar suporte; na madrugada deste sábado (5), moradores relataram terem escutado muitos disparos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2022 às 10:33

Publicado em 05 de Novembro de 2022 às 10:33

Helicóptero do Notaer deu apoio à PM em ação no Morro do Romão
Helicóptero do Notaer deu apoio à PM em ação no Morro do Romão Crédito: Leitor
A Polícia Militar prendeu uma pessoa e apreendeu drogas no bairro Romão, em Vitória, após um tiroteio entre gangues rivais na região. Segundo a PM, quatro indivíduos estavam trocando tiros entre si. Um grupo em uma área de mata disparou contra outro, que fugiu por uma escadaria da região.
Os militares foram acionados e, no local, encontraram 25 pedras de crack, 24 pinos de cocaína, 110 buchas de maconha, dois celulares e quatro rádio comunicadores.
Uma pessoa foi detida e levada para a 1ª delegacia regional de Vitória. O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado e deu apoio à operação.

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