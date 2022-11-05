PM apreende drogas após tiroteio entre gangues no Romão em Vitória

A Polícia Militar prendeu uma pessoa e apreendeu drogas no bairro Romão, em Vitória, após um tiroteio entre gangues rivais na região. Segundo a PM, quatro indivíduos estavam trocando tiros entre si. Um grupo em uma área de mata disparou contra outro, que fugiu por uma escadaria da região.
Os militares foram acionados e, no local, encontraram 25 pedras de crack, 24 pinos de cocaína, 110 buchas de maconha, dois celulares e quatro rádio comunicadores.
Uma pessoa foi detida e levada para a 1ª delegacia regional de Vitória. O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado e deu apoio à operação.