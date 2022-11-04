Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na cadeia

Suspeito de matar jovem no começo do ano é preso em Nova Venécia

Indivíduo foi encontrado em ponto usado pelo tráfico de drogas, onde mais suspeitos foram presos pela Polícia Civil
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

04 nov 2022 às 20:08

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 20:08

Materiais apreendidos durante operação em Nova Venécia
Materiais apreendidos durante operação em Nova Venécia Crédito: Divulgação/PCES
Um homem, de 32 anos, suspeito de assassinar um jovem, de 18 anos, em fevereiro deste ano, foi preso nesta sexta-feira (4) no bairro Aeroporto, em Nova Venécia. Ele tinha mandado de prisão preventiva em aberto e foi encontrado em um ponto de tráfico de drogas na região e foi alvo da Polícia Civil durante uma operação.
Segundo o delegado Douglas Sperandio, titular da Delegacia Regional de Nova Venécia, os policiais encontraram o homem em um dos imóveis que eram ocupados por traficantes. Ele é suspeito de matar Rafael Machado Lopes.
"Além do homicídio, o indivíduo também é investigado pelo envolvimento no tráfico de drogas. O suspeito foi encontrado em uma das residências e a prisão foi efetivada. Com ele, estavam outros dois suspeitos, de 18 e 27 anos e um adolescente, de 17 anos", informou o delegado.
O que surpreendeu a polícia também é que o grupo utilizava equipamentos como drone, binóculo e luneta para monitorar a atividade policial no entorno, disse o delegado.
No local, foram apreendidos, aproximadamente, 420 pedras de crack, duas armas de fogo, um drone, um binóculo, uma luneta, uma porção de maconha, uma porção de cocaína e um pé de maconha.
Os envolvidos foram conduzidos em flagrante para a Delegacia Regional de Nova Venécia e foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Eles serão conduzidos ao Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte e ficarão à disposição da Justiça.
O adolescente foi reintegrado à família e foi aberto um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) para apuração do ato infracional.

Veja Também

Mulher é encontrada morta em área de mata em Nova Venécia

Caminhão cai de ribanceira e deixa feridos em acidente, em Nova Venécia

Filha gritou para avisar que pai estava fugindo de fórum de Nova Venécia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Nova Venécia Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados