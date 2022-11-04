Suspeito de matar jovem no começo do ano é preso em Nova Venécia

Materiais apreendidos durante operação em Nova Venécia Crédito: Divulgação/PCES

Um homem, de 32 anos, suspeito de assassinar um jovem, de 18 anos, em fevereiro deste ano, foi preso nesta sexta-feira (4) no bairro Aeroporto, em Nova Venécia. Ele tinha mandado de prisão preventiva em aberto e foi encontrado em um ponto de tráfico de drogas na região e foi alvo da Polícia Civil durante uma operação.

Segundo o delegado Douglas Sperandio, titular da Delegacia Regional de Nova Venécia, os policiais encontraram o homem em um dos imóveis que eram ocupados por traficantes. Ele é suspeito de matar Rafael Machado Lopes.

"Além do homicídio, o indivíduo também é investigado pelo envolvimento no tráfico de drogas. O suspeito foi encontrado em uma das residências e a prisão foi efetivada. Com ele, estavam outros dois suspeitos, de 18 e 27 anos e um adolescente, de 17 anos", informou o delegado.

O que surpreendeu a polícia também é que o grupo utilizava equipamentos como drone, binóculo e luneta para monitorar a atividade policial no entorno, disse o delegado.

No local, foram apreendidos, aproximadamente, 420 pedras de crack, duas armas de fogo, um drone, um binóculo, uma luneta, uma porção de maconha, uma porção de cocaína e um pé de maconha.

Os envolvidos foram conduzidos em flagrante para a Delegacia Regional de Nova Venécia e foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Eles serão conduzidos ao Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte e ficarão à disposição da Justiça.