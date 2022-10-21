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Acidente

Caminhão cai de ribanceira e deixa feridos em acidente, em Nova Venécia

O veículo despencou na tarde desta sexta-feira (21), ES 381, na localidade de São José do Campo Real. Motorista e carona sofreram ferimentos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

21 out 2022 às 18:55

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 18:55

Acidente ocorreu nesta sexta-feira (21), em Nova Venécia
O caminhão despencou na ES 381 e um dos eixos traseiros se soltou do veículo Crédito: Wilson Rodrigues
Um caminhão carregado de grãos de milho caiu de uma ribanceira em um acidente na tarde desta sexta-feira (21), ES-381, na localidade de São José do Campo Real, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, duas pessoas que estavam no caminhão ficaram feridas.
Acidente ocorreu nesta sexta-feira (21), em Nova Venécia
A cabine do caminhão também ficou destruída e os ocupantes se feriram Crédito: Wilson Rodrigues
Os bombeiros fizeram o resgate do carona do caminhão, que não tinha ferimentos graves e foi levado para o Hospital São Marcos. Já o motorista foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informação de para onde ele foi encaminhado.
Nas imagens é possível ver o veículo que ficou tombado de cabeça para baixo, e até que partes do caminhão se soltaram durante a queda. A carga de milho ficou espalhada na ribanceira.
Acidente ocorreu nesta sexta-feira (21), em Nova Venécia
A carga de milho ficou espalhada na região onde o caminhão foi parar após descer pela ribanceira Crédito: Wilson Rodrigues
A reportagem procurou a Polícia Militar para saber mais informações sobre o acidente e tenta mais informações com o Corpo de Bombeiros sobre o estado de saúde das vítima.

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