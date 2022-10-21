Caminhão cai de ribanceira e deixa feridos em acidente, em Nova Venécia

O caminhão despencou na ES 381 e um dos eixos traseiros se soltou do veículo

A cabine do caminhão também ficou destruída e os ocupantes se feriram

Nas imagens é possível ver o veículo que ficou tombado de cabeça para baixo, e até que partes do caminhão se soltaram durante a queda. A carga de milho ficou espalhada na ribanceira.