Caminhão cai de ribanceira e deixa feridos em acidente, em Nova Venécia

Um caminhão carregado de grãos de milho caiu de uma ribanceira em um acidente na tarde desta sexta-feira (21), ES-381, na localidade de São José do Campo Real, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, duas pessoas que estavam no caminhão ficaram feridas.
Os bombeiros fizeram o resgate do carona do caminhão, que não tinha ferimentos graves e foi levado para o Hospital São Marcos. Já o motorista foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informação de para onde ele foi encaminhado.
Nas imagens é possível ver o veículo que ficou tombado de cabeça para baixo, e até que partes do caminhão se soltaram durante a queda. A carga de milho ficou espalhada na ribanceira.
A reportagem procurou a Polícia Militar para saber mais informações sobre o acidente e tenta mais informações com o Corpo de Bombeiros sobre o estado de saúde das vítima.