Caminhão tomba e interdita parcialmente a BR 259 em Baixo Guandu

Um acidente envolvendo um caminhão interdita parcialmente a BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo tombou no km 88 por volta de 21h desta quinta-feira (20). A pista no sentido Sul ficou interditada, com trânsito fluindo em pare e siga até por volta de 10h, quando foi totalmente liberada.