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Acidente

Caminhão tomba e interdita parcialmente a BR 259 em Baixo Guandu

Segundo a PRF, veículo tombou no km 88 na noite desta quinta (20). A pista sentido Sul ficou interditada até as 10h desta sexta (21), quando foi liberada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2022 às 06:43

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 06:43

Caminhão tomba em acidente na BR 259, em Baixo Guandu
Caminhão tomba em acidente na BR 259, em Baixo Guandu Crédito: Divulgação | PRF
Um acidente envolvendo um caminhão interdita parcialmente a BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo tombou no km 88 por volta de 21h desta quinta-feira (20). A pista no sentido Sul ficou interditada, com trânsito fluindo em pare e siga até por volta de 10h, quando foi totalmente liberada.  
Segundo a PRF, o motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e o passageiro saiu ileso.  

Atualização

21/10/2022 - 10:58
Às 10h, a PRF informou que o trecho da BR 259  onde aconteceu o acidente em Baixo Guandu foi totalmente liberado. O texto foi atualizado.

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