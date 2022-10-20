Carros batem na ES 456 e uma pessoa fica ferida em acidente, em Aracruz

Os carros bateram bem perto do Polo Industrial, na chegada de Aracruz para quem vem da orla do município

Os veículos, um Toyota Etios prata ­– de aplicativo – e um Chevrolet Agile preto, vinham em sentidos opostos quando aconteceu o acidente, em um trecho próximo ao Polo industrial de Aracruz, perto do acesso ao distrito de Santa Rosa. A dinâmica de como aconteceu o acidente ainda não foi esclarecida.