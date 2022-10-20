Carros batem na ES 456 e uma pessoa fica ferida em acidente, em Aracruz

Dois carros bateram de frente na ES 456, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, no início da tarde desta quinta-feira (20). Segundo informações da Polícia Militar, a colisão envolveu um veículo de viagem por aplicativo, onde estavam o motorista e dois passageiros. No outro automóvel, havia um casal. Um dos ocupantes dos veículos relatou estar com dores e precisou ser hospitalizado.
Os veículos, um Toyota Etios prata – de aplicativo – e um Chevrolet Agile preto, vinham em sentidos opostos quando aconteceu o acidente, em um trecho próximo ao Polo industrial de Aracruz, perto do acesso ao distrito de Santa Rosa. A dinâmica de como aconteceu o acidente ainda não foi esclarecida.
Os motoristas fizeram o teste do bafômetro, que constatou que nenhum deles havia ingerido bebida alcoólica. A ocorrência ainda está em andamento, segundo a polícia militar.