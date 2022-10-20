Situação crítica: seca já matou mais de 800 cabeças de gado em Aracruz

Produtores de Aracruz já perderam 825 animais devido a falta de chuva Crédito: Leitor | A Gazeta

A Secretaria de Agricultura de Aracruz acredita que os números podem ser maiores, já que muitos produtores não notificam a pasta quando um animal morre. Desde março, o município tem recebido retroescavadeiras para o enterro dos animais. As mortes de gado ocorrem tanto pela falta de água direta, quanto pela falta de alimento, já que a seca também atingiu os pastos.

Gado morto em Aracruz devido a seca

O volume de chuva deste ano já é 29,6% menor do que em comparação ao mesmo período no ano passado. Os baixos índices também afetam a produção agrícola. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a produção de café no município deve ter uma perda de 35% de produção em 2023 devido à falta de chuva. Os principais distritos afetados foram Guaraná e Jacupemba.

Um levantamento do município aponta que a perda na cafeicultura é de 35 mil sacas de café conilon – em reais, representa um prejuízo de R$ 28 milhões. Nas pastagens, foram cinco mil hectares atingidos, uma perda de R$ 2,2 milhões. A perda na produção de leite foi de 5, 2 milhões de litros, prejuízo de R$ 20,8 milhões.

“Devido aos grandes danos já contabilizados, o município necessitará de recursos dos Governos do Estado e Federal. Também está autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para ações de resposta ao desastra”, afirma a nota publicada pelo município.