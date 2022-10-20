Som das Caieiras: música ajuda crianças a superar efeitos da pandemia

O som das Caieiras, projeto social que leva oportunidades através da música para adolescentes da Grande São Pedro, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Na pequena sala de aula, eles não poupam o fôlego. Cantam e tocam “É preciso saber viver”, com alegria e a certeza de estarem em outra fase de suas vidas. Foi assim que crianças e adolescentes de um projeto social localizado em São Pedro, uma das áreas mais vulneráveis de Vitória, reaprenderam a viver e a superar os momentos difíceis da pandemia.

Ainda no primeiro semestre de 2020, quando o isolamento já tinha sido decretado e o número de casos de mortes da Covid-19 só aumentava, foram entregues aos pequenos, na faixa de 7 a 14 anos — alguns até com um pouco mais de idade — instrumentos musicais para que treinassem em casa.

Foram meses em que as crianças e os adolescentes ficaram sem o apoio das escolas e instituições como a Fundação Beneficente Praia do Canto, onde o projeto é desenvolvido e cujas atividades também foram suspensas.

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Segregadas em suas casas, elas estavam mais sujeitas aos efeitos da doença e ainda da violência, que não se isolou. Eles vivem em uma região com elevado índice de homicídios e forte atuação do tráfico de drogas, com conflitos que se fazem presentes no dia a dia da comunidade.

“Percebemos que as crianças ficando em casa iriam, com certeza, aumentar os casos de violência e de maus-tratos. Também usamos a música como estratégia para combater os vários males que a pandemia foi trazendo, entre eles a depressão e a ansiedade. A falta de estudo deixou as crianças aéreas, sem a rotina de aprender algo novo”, relata Glauber Frederico de Miranda.

Ele é o superintendente da Fundação Beneficente Praia do Canto e autor do projeto “O som das Caieiras”, financiado pelo Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil no Espírito Santo (Sicoob-ES). Foram oferecidas aulas de violão, ukulele, flauta, canto coral e percussão para cerca de 120 crianças e adolescentes.

Glauber e alguns dos alunos que participam do projeto O Som das Caieiras, desenvolvido em São Pedro, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Inicialmente as aulas eram on-line, mas como nem todos tinham acesso, foi necessário criar outras alternativas de aproximação, até com visitas às residências para fazer o acompanhamento dos alunos e a entrega de alimentos para os pais e demais famílias da região. No período, 46 toneladas de alimentos foram doadas.

"Com os instrumentos, elas saíram do ambiente pesado das mortes. Treinavam em casa e alegravam suas famílias e os vizinhos. O som das Caieiras também alegrou a comunidade local" Glauber Frederico de Miranda - Superintendente da Fundação Beneficente Praia do Canto, e autor do projeto “O som das Caieiras”

Quando as medidas de biossegurança foram sendo afrouxadas, as aulas foram sendo retomadas, gradualmente, na sede da fundação. “Fracionamos as aulas, oferecendo mais turmas com menos alunos, para ficarmos ainda mais perto deles, ouvirmos cada um, identificar casos de maus tratos e poder intervir. Acreditamos que 'O som das Caieiras' é um projeto que vai além da música”, relata Glauber.

O som das Caieiras, projeto social que leva oportunidades através da música para adolescentes da Grande São Pedro, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

FUTURO: CRIAÇÃO DE UMA ORQUESTRA

Passada a fase mais difícil, o sonho agora é outro. Glauber quer criar uma orquestra formada pelas crianças e adolescentes, com pelo menos 60 componentes, com a participação de músicos profissionais e ainda envolvendo a comunidade local, criando um ambiente de cultura e aprendizado, com ensaios na Ilha das Caieiras.

"Nós criamos o projeto pensando na região. Estamos na Grande São Pedro, lugar conhecido como sendo de toda pobreza, mas que também é de toda riqueza, toda beleza. É isso que queremos mostrar através da música" Glauber Frederico de Miranda - Superintendente da Fundação Beneficente Praia do Canto, e autor do projeto “O som das Caieiras”

O Som das Caieiras

Os planos de Glauber incluem ensaios à beira-mar no deque de madeira da Ilha das Caieiras, no momento do pôr do sol, com a comunidade acompanhando. E no final do próximo ano, a realização do Som das Caieiras in Concert.

“Vamos reproduzir neste espetáculo o som das caieiras, dos fornos desse ambiente histórico da região, e que reflete o lugar onde temos um ambiente de pobreza, mas trazendo também o que temos de mais rico, que é a beleza natural e a beleza das pessoas que estão aqui”, sonha Glauber.

O som das Caieiras, projeto social que leva oportunidades através da música para adolescentes da Grande São Pedro, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Glauber se refere ao som dos fornos da fabricação de cal, a partir das ostras, e que acabou dando nome à região. A fábrica de cal da Ilha das Caieiras, denominada Boa Esperança, era um dos principais meios de sobrevivência dos seus moradores, como relata o escritor Luiz Guilherme Santos Neves em seu livro sobre a região.