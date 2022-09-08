"Ventória": a cidade onde os bons ventos não param de soprar

Eu tenho o verdadeiro sotaque capixaba, que sopra do mar até o alto dos morros. Dou bom dia quando a janela abre, corro no calçadão e nas ciclovias, inspiro a calma em quem enche os pulmões observando o horizonte.

Trago pessoas de todos os lugares do país e do mundo para conhecer meu chão. Muitas gostam tanto que ficam por aqui, fazem morada. Chegaram a apelidar por minha causa a cidade de “Ventória”.



Dou asas aos aventureiros, empurro as velas e trago conquistas. Quando venho do sul, levanto as ondas e faço as alegrias dos surfistas.



Diminuo as temperaturas e causo alvoroço — pois capixaba adora uma previsão do tempo! Botas, casacos e cachecóis começam a circular pelas ruas. O café do nosso Estado aquece quem está em casa.



Durante todo o ano, sopro o fogo das panelas de barro, sopro a moqueca borbulhante. Meu frescor torna esse lugar único. Em Vitória, meus bons ventos não param.



*Texto: Amanda Monteiro