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"Ventória": a cidade onde os bons ventos não param de soprar

Vitória completa 471 anos nesta quinta-feira (8) e é marcada pela presença dos ventos, que sopram de forma única, refrescando e inspirando
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2022 às 08:11

Publicado em 08 de Setembro de 2022 às 08:11

Um dos elementos naturais mais marcantes de Vitória sem dúvidas é o vento. Talvez por isso a Capital do Espírito Santo ganhou o carinhoso apelido de "Ventória". Nesses 471 anos, bons ventos sopraram e ajudaram a formar e transformar Vitória numa cidade única e inesquecível.

Os bons ventos de Vitória

Eu tenho o verdadeiro sotaque capixaba, que sopra do mar até o alto dos morros. Dou bom dia quando a janela abre, corro no calçadão e nas ciclovias, inspiro a calma em quem enche os pulmões observando o horizonte.

Trago pessoas de todos os lugares do país e do mundo para conhecer meu chão. Muitas gostam tanto que ficam por aqui, fazem morada. Chegaram a apelidar por minha causa a cidade de “Ventória”.

Dou asas aos aventureiros, empurro as velas e trago conquistas. Quando venho do sul, levanto as ondas e faço as alegrias dos surfistas. 

Diminuo as temperaturas e causo alvoroço — pois capixaba adora uma previsão do tempo! Botas, casacos e cachecóis começam a circular pelas ruas. O café do nosso Estado aquece quem está em casa.

Durante todo o ano, sopro o fogo das panelas de barro, sopro a moqueca borbulhante. Meu frescor torna esse lugar único. Em Vitória, meus bons ventos não param.

*Texto: Amanda Monteiro

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